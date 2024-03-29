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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Ağrı soğukla gelir
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 29 Mart 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Ağrı soğukla gelir

Gece göğsümde huzursuzluk oldu. Çenem ağrıdı. Çok terledim. Kalp ağrısı çeneye vurur mu?
KALBİ besleyen damarlar daralıp kendini besleyemezse şikâyetler ortaya çıkar. Buna 'Angina pectoris' yani göğüste sıkışma hissi denir.
Nadiren koroner damar hastalığı olmaksızın aort kapak hastalıklarında da olabilir. Bu ağrı yorulma, sinirlenme veya soğukla gelen; göğse, sol kola, boyuna ve çeneye yayılabilen, 10-15 dakika süren, sıkıştırıcı, baskı yapar tarzda bir ağrıdır.

ATEŞ PROBLEMİ
Sürekli ateşim çıkıyor. Ne zaman hastaneye başvurmalıyım?
39 dereceyi geçen ateşin var ise ve 48 saatte düşmüyorsa dikkat! Bu durumda hemen bir hastaneye başvurmalısın.
Ayrıca gripten sonra şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı varsa veya bilinç bulanıklığı yaşıyorsan mutlaka sağlık birimleriyle temas kur.
Ateşle birlikte yutkunurken zorlanma, göğüs, kulak ve sinüzit bölgenizde ağrı varsa dikkat etmeniz gerekir.
Ateşle seyreden balgamlı öksürük de hastalık habercisidir.

GEBELERE RİSKLİ
4 aylık hamileyim. Sancılarım var. "Su kaynat. Kişniş yağı koy" dediler. Güvenemedim. Siz ne dersiniz?
İYİ ki içmeden sordun derim. Hamileler kişniş kullanmamalıdır. Ayrıca kişniş yağı içilmez. Kişniş uzun süreli ve sık kullanılırsa karaciğeri büyütebilir. İştahı kesebilir. Kendisi karın ağrısı yapabilir. Erişkinler gaz ve sancısı çok uzun sürüyorsa diğer uygulamalar yeterince rahatlatmadıysa birkaç kez kişniş çayı yapıp içebilir.

PASTIRMA TERLETİR
25 yaşındayım. Yeni askerden geldim. Terim yoğun kokuyor. Yiyecekle ilgisi olabilir mi?
BAZI gıdalar ter kokusunu farklılaştırabilir.
Brokoli, lahana, karnabahar ve diğer turpgiller bu tip besinlerdendir. Kırmızı et, çemen otu ve bunun sonucu olarak pastırma da ter kokunuzu etkileyebilir.
Sarımsak, soğan da çok ve yoğun tüketilirse etrafınızın keyfini kaçırabilir.

VARİS KABUSU
42 yaşındayım. Torbalarımda hassaslık vardı. Doktora gittim. "Varis var. Acil ameliyat olman gerek" dedi. Ameliyat olayım mı? Ama çocuğum olmasa da olur. Yine de olayım mı?
FİLMİ görsem daha net yorum yapabilirim.
Yalnız doktorunun senden beklentisi çok yüksek.
Bu kötü bir şey değil.
Yakın zamanda çocuk beklentili yeni evlilik gibi bir süreç varsa bir şey diyemem. Varikosel dediğimiz hastalıktan bahsedilmiş. Ameliyat cümlesi hepimizi olduğu gibi seni de korkutmuş.
Başka bir üroloji uzmanına muayene ol.
Sonra sonucu bana ilet.
Filmini gönder.

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