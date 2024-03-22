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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 22 Mart 2024

Ozon terapisi nefes açar

39 yaşındayım. KOAH hastasıyım. Astımlıyım. Ozon sigarayı bırakmama yardımcı olur mu?
SİGARAYI bırakmak kendine yapabileceğin en büyük tedavidir. erken yaşta akciğer çalışması azalmış. Ozon tedavisi bozulmuş akciğer hücrelerinin düzelmesi için yardımcı olabilir. Sigarayı bırakman için ilk şart "Sigarayı bırakmak istemendir". Geri kalan ilaç tedavilerinden daha önemlidir.
Ozon tedavisi ile birlikte bitki tedavileri ve mıknatıs detoks dediğimiz manyetik alan tedavisi de nefes kaliteni arttıracaktır. Günde 2-2,5 litre su iç.

YOĞURT TÜKET
46 yaşındayım. Evdekiler ishal. Eczacı "Antibiyotikli yoğurt ye" dedi. Öyle bir şey olur mu?
BU anlattığınız yoğurt "Probiyotik yoğurtlar"dır. Yararlı mikroplar bağırsaklarımızda azalırsa ishal olabiliriz. Viral ishaller, turist ishali, antibiyotik ishali, C. Difficile enfeksiyonu, poşit tedavisi, irritabl bağırsak sendromu, kronik kabızlığın bazı türleri, inflamatuar bağırsak hastalıkları, laktoz intoleransı, cerrahi sonrası enfeksiyonların önlenmesi ve alerjik hastalıklarda bu yoğurtlar destek olarak kullanılabilir.

UZMANA GÖRÜN
78 yaşındayım. Mesane rahatsızlığım var. Tuvaletimi yaparken acı çekiyorum. Kullanmadığım ilaç kalmadı. Ne yapmam gerekiyor?
ÜROLOJİ takip edip gerekenleri yaptıysa ozon tedavisi uygulamasını değerlendirebilirsiniz. Bununla beraber tekrarlayan enfeksiyonlar söz konusu ise mezoterapik tedaviler yapılabilir. Bu konuda deneyimli doktor bulmalısınız.

SİVİLCEYİ SIKMA
16 yaşında oğlum var. Sivilcelerini patlatıp duruyor. 'Yapma' diyorum ama beni dinlemiyor. Bir de siz söylerseniz sevinirim?
BABA sözü dinlemeyen iflah olmaz diyorum. Yine de söyleyelim.
Sivilcelerin sıkılarak temizlenmesi önerilmez. Sıkarken mikrop kapar.
Delikanlının yüzü çukurlarla dolar.
Özellikle cerahat derinde ise, sıkmak daha derine kaçmasına ve daha uzun süre daha büyük boyutta devam etmesine, hatta yara izi (skar) bırakmasına neden olur. Aman diyorum. Yapmayın diyorum.

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