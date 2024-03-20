Babama bir ay önce prostat kanseri tanısı kondu. Doktor "Size de bakalım" dedi. "Hazır değilim" dedim. Sadece kanla baksak yetmez mi? Diğer muayeneyi istemiyorum.

YETMEZ. Tabi ki PSA testi gerekir. Testi normal çıkan kanser tipleri var.

Ayrıca PSA kanser dışı iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi doğurabilir.

Gerekirse filmler çekilir.

Her erkek prostat muayenesi için her zaman hazır olmalı.

Prostat bezin varsa muayenesi de var.

KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM

Annemin dizleri kireçli. Tuvalete oturmakta zorlanıyor. Ameliyat olmak istemiyor. Kök hücre tedavisi iyi gelir mi?

ANNENİN muayene edilmesi gerekir. Filmlerini incelemek şart. Kök hücre de denilen P.R.P. uygulaması ameliyat dışı yöntemlerin en çok bilinenidir. Kanı alıp içinde kök hücre bulunan kan pulcuklarından zengin serum, sorunlu olan diz ekleminin içine iğne yoluyla veriliyor.

Dizin hasar oranına göre 3-4 kez tekrarlanabilir.

Ayrıca ozonlu kök hücre uygulaması da iyileşme kalitesini arttıran bir yöntemdir.

Hastalara ozonlu kök hücre uygulaması da önerebiliyoruz.

HER YERİM AĞRIYOR!

Masa başından kalkmıyorum. Sürekli kolum dirseğim omzum ağrıyor. Romatizma olabilir mi?

ÖNCELİKLE ruhen gergin, kaygılı ve masa başı işlerde kas ve liflere bağlı ağrılar olabilir. Kısıtlı hareket eden masa başı çalışanları aniden tuvalete kalkmak istese kol, bacak, kas veya liflerine zarar verebilir. Özellikle güneş ışığından faydalanılamıyor.

D vitamini eksikliği başta olmak üzere kas ve lif sağlığımız için gereken gıda, vitamin, mineral, kolajen eksikliklerine dikkat etmek gerekir.

Ayrıca masa başı egzersiz yapmalısınız. Masa da kullanılan cihazların, oturduğunuz sandalyenin, duruşunuzun ergonomik yani sağlığa, malzemeye ve işe uygun olması şarttır. Romatizmal tahliller de yapılabilir.

YETERLİ UYUYUN

Şişmanım. İnsülin direncim de var. Bu yüzden kilo veremiyorum. Uyanıkken insülin direnci de mi uyanık kalıyor? Ne alakası var?

GECE uyumayanlar, kötü uyuyanlar, yetersiz uyuyanlar, kalitesiz uyuyanlar yani kısaca uyku düzensizliği ve sorunu yaşayanların insülin direnci kolay kolay düzelmez.

Gece salgılanan hormonlar ekran ışığından olumsuz etkileniyor. Organların dinlenmesi gece oluyor.

Gece de çalışan organlar dinlenmeden gündüzün çilesini çekmeye devam ediyor.

Fazla kilosu olanlar zayıflamak için kaliteli uyumalı.

GUTA DİKKAT

6 aydır ne yaparsam yapayım gutum çıkıyor. 2-3 gün hareket edemez hale geliyorum. Ne yapsam tekrarlıyor. Ne yapmalıyım?

GUT hastalığı hayat tarzı, alışkanlıklar ve sofra zevki değişmezse tekrarlar. Diyetten hiç bahsetmemişsin.

Diyetisyene git. Listeni al.

Yapmazsan ilaçlardan ilaç beğen. Stres-sıkıntı-kaygıkorku varsa gut azar. Uykunu düzenle. Düzenli su iç.

Fazla kilon varsa ver. Gut hastalığında atak öncesi ve atak tedavisi vardır. Hedef kan ürik asit seviyesini 6 mg/ dL'nin altında tutmaktır.

Atak sırasında ağrı ve mikropsuz iltihabı düzeltmek için steroid olmayan ilaçlardan verilir. Doktorunun senin için hazırladığı ilaçları kullan.