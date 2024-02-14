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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Çocuk sorunu
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

14 Şubat 2024, Çarşamba

HABERİ
SESLİ DİNLE

Çocuk sorunu

Hocam, çok dertliyim. Eşimle iki yıldır çocuğumuz olmuyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı'na gittim. HSG filmi istediler. Bu nedir?
HSG olarak kısaltılan tetkikin tam ismi, Histero Salpingo Grafi'dir. Bu tetkik kısırlık nedenlerinin araştırılması, rahim perdesi, tüp bebek ve aşılama tedavisi öncesi, kürtaj sonrası kontrol, laparoskopi ameliyatı sonrası kontrol, adet düzensizliğinin nedeninin araştırılması için bu film çekilir. Ağrılı olabilir. Çekim öncesi doktorun tarafından bilgilendirilmelisiniz.

PROSTAT DEĞİL AMA...
62 yaşındayım. Tansiyon için idrar söktürücü verdiler. Şimdi sürekli tuvaletteyim! Dışarı çıkamaz oldum. Herkes prostat sanıyor.
Başka bir ilaç kullansam olmaz mı?
HER ilacın etkisi ve yan etkisi olabilir. İlacı yutmadan etkisinin ve yan etkisinin nasıl olacağını bilemeyiz. Durumu doktorunuzla paylaşın. Bazı tansiyon ilaçları, prostat büyümesi olan erkek hastalar içn uygundur.
Alfa Bloker denilen ilaç grubu senin kullanımın için uygunsa hem hipertansiyon hem de prostat bezi hastalığını tedavi edici olacaktır.

HEMEN YORULUYORUM
Eşimle cinsel ilişki sonrası ben hemen tükeniyorum. Eşim benim kadar yorulmuyor. Benimle ilgili bir hastalık olabilir mi?
YORULMAKTAN kastın orgazm olmak diye anladım.
Kadın ve erkeğin orgazm sonrası halleri farklıdır.
Orgazm sonrası erkek yeniden ilişkiye girebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar. Kadınlarda bu süre çok daha kısadır. Ancak akciğer hastalığı, kalp, hipertansiyon, hipertroidi, burun tıkanıklığı olanlarda ilişkide çabuk yorulabilir.

DURUM CİDDİ
Ben 2 yıldır horluyorum! Eşim 3 aydır uykuda nefesimin kesildiğini söyledi. Doktor uyku testi yaptırdı. "Durum ciddi" dedi. Göğüs hastalıklarına gönderdi. Kanser olabilir mi?
UYKU testinde kanser ile ilgili ihtimal tarifi olmaz. Muhtemelen uykuda nefes kesilme sayısı 5'ten fazladır. Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı bir arada tedavi verir. "Uyku Apnesi Sendorumu" dediğimiz bu durum kilo vermeyi, sigarayı bırakmayı, gerektiğinde bademcikleri almayı gerektirebilir. Solunuma yardımcı cihaz kullanmak, solunum düzenleyici ilaç kullanmak gerektirebilir.

DOKTORA GİDİN
22 yaşındayım. Adetlerim yoğun oluyor. Düzenli oluyor ama beni çok halsiz yorgun bırakıyor. Hasta mıyım? Ne yapmalıyım?
KADIN hastalıklarının sık rastlanan şikayetlerinden biri olan bu duruma menoraji diyoruz. Adet kanamalarının düzenli aralıklarla, ancak fazla miktarda veya 7 günden uzun süre oluşmasıdır.
Normal bir adet dönemi 28±7 gün, kanama 4±2 gün sürer. Ortalama kan kaybı 40±20 ml'dir.
Menorajide ise bir siklusta 80 ml'den fazla kan kaybı olabilir. Menorajinin diğer bir tanımı hastanın yaşam kalitesini fiziksel, duygusal, sosyal olarak etkiler.
Şikayetlerini ihmal etme.
Mutlaka Kadın Hastalıkları Uzmanı'na görün.

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