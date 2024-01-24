SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Hiç susmuyor
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

24 Ocak 2024, Çarşamba

Hiç susmuyor

Görücü usulü evlendim. Eşim kırılgan ve naif. Sürekli konuşuyor. İlişkide bile! Böyle olunca da benim dikkatim dağılıyor. Çabucak bitiyorum. Hangimizin doktora gitmesi lazım? Bana bir çare!
BU durum öncelikle davranışsal sıkıntılar içeriyor. Hanımının bu durumdan şikayeti var mı?
Kendisiyle görüş. O da uygun görürse iç hastalıkları uzmanı genel bir muayene yapsın. Aynı zamanda psikolog değerlendirmesi yapılsın.
Bu halin izahı var mı bakılsın.
Psikolog ona özel bilgilendirmeyi yapsın. Bu durum düzelmesine rağmen sen çabucak bitmeye devam edersen üroloji uzmanına muayene ol.

TEK TİP BESLENME
Kiloluyum. Zayıflamak istiyorum. Arkadaşlarım lahana çorbası içmemi önerdi. Bir haftada 3 kilo verdiriyormuş. Bir zararı olur mu?
HEDEF kilolardan kurtulmak değil. Hedefimiz sağlıklı yaşamak.
Kilolardan kurtulmak için başına hastalık saran bir sürü insan var.
Tek yönlü beslenme diyetleri uygun değil. Sana uygun planlamayı doktorunla yapabilirsin. Her okuduğunu yapmaya kalkma.

TERK EDİLDİM
Sevgilim beni terk etti. Yıkıldım! Saçlarım dökülmeye başladı. Doktora gittim, 'Saçkıran olmuşsun' dedi. Ne yapmalıyım?
SAÇKIRAN yerine 'kılkıran' desek daha doğru olur. Her yaşta görülebilir. Sakal, kaş ve kirpikler, vücut, kol ve bacaklar gibi kıl bulunan her yeri etkileyebilir.
Kıllı deride küçük, madeni para büyüklüğünde, yuvarlak kel alanlara sebep olur. Kılların yeniden büyümesi uzun sürebilir.
Cildiye uzmanına gitmelisin.

EGZERSİZ YAP
Nafiz Bey, 61 yaşında erkeğim. Diyabet hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. 7 yıldır cinsel ilişkiye giremiyorum. Ne yapmalıyım?
ŞEKER hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut.

GİNSENG GÜCÜ ADINA
Özel güvenliğim. Bir yıllık evliyim. Hanımla doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz. Sürekli yorgun oluyorum. Vitamin işe yarar mı?
Ne yapayım?
SENİN önce uyuman lazım.
Daha iyi bir cinsel ilişki süreci için dinlenmiş olmalısın. Gece gündüz dönüşümlü çalışmalar hormonların üretilmesini etkiler. Bu yüzden uykudan uyandıktan sonra ilişki planlamanız daha uygun olur.
Eşinin yaşam düzenini de gözetin.
Ginseng destekleyicidir

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Macun sorunu çözmez 23 Ocak 2024, Salı Eşinin gönlünü al 22 Ocak 2024, Pazartesi Gelinim sıkıntılı 21 Ocak 2024, Pazar Kıymetini bil! 20 Ocak 2024, Cumartesi
BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Norveç ve Belçika’dan BMGK’da Gazze’de acil ateşkes çağrısı! Sivil altyapı asla hedef alınmamalı
BMGK'da Gazze için acil ateşkes çağrısı
Zeytinburnu’nda kan donduran olay! Baltayla kafasını kesti, balkondan sokağa attı! Sansürsüz görüntüyü görenlerin kanı dondu!
Zeytinburnu'nda kan donduran olay! Arkadaşının kafasını kesip sokağa attı!
SGK zam farkı ödemeleri: Emekli sandığı zam farkı ödeme tarihi belli oldu! İŞTE ÖDEME TARİHLERİ
▶️ Emekli sandığı zam farkı ödeme tarihi belli oldu!
Galatasaray’da şov başlıyor! 2 transfer birden
Galatasaray'da şov başlıyor! 2 transfer birden
SON DAKİKA