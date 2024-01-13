PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Aşk için badem
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

13 Ocak 2024, Cumartesi

Aşk için badem

Yeni evliyim. Eşimle ilişkim, istediğim kadar uzun sürmüyor. Bazı gıdaların cinsel gücü ve performansı artırdığı öğrendim. Hangi besinleri tüketmem gerekir? Zararı olur mu?
KAYGI kokan bir ifadeniz var. Önce sakin olun ve gerilmeyin. Düzenli beslenme, sıkıntınıza çare olacaktır. Eşinizle birlikte bu konuyu paylaşır ve rahatlayın. Ahududu, böğürtlen, çilek, kiraz, somon, yağsız kırmızı et, tavuk, hindi, yumurta ve kuru baklagiller, avokado, domates, sarımsak, istiridye, midye, deniztarağı, acı biber, zencefil, badem destekler.

SARIMSAK TÜKET
Bağırsak kurdum var. Altı ay önce birçok doktora gittim. Hepsi farklı ilaçlar verdiler. Hiçbiri de fayda geçmedi. Ne yapmalıyım?
PARAZİTLER sadece yiyecekten geçmez.
Evde birlikte kaldığınız kişiler varsa hep beraber tedavi olmalısınız. Yoksa herkesten herkese tekrar bulaşabilir. Ayrıca dışarıda yemek yediğiniz yerlerden kaynaklanıyorsa aynı şekilde parazit bedene tekrar girebilir. Farklı tip parazitler var. Size verilen tedaviyi tam ve doğru uygulayın. Dışkı takibinizi yapın. Zerdeçal, karanfil, sarımsak, kekik, eğrelti otu, zencefil faydalı olur.

TEDAVİSİ ÖMÜRLÜK
Hocam, 4 yıldır sedef hastasıyım. İlaç kullanıyorum ama hastalığım geçmedi. Hep böyle mi devam edecek?
CİLDİNİ zarar görmesin diye iyi koru.
Yaz kış güneşlen.
Enfeksiyonlardan korun.
İlaçlarını kontrol et. Bazı tansiyon ilaçları, ağrı kesiciler, sıtma ilaçları, kalp yetmezliği ve ritim düzenleyici ilaçlar, bazı antibiyotikler ve mide ilaçları sedefi arttırır.
Selenyum ve E vitaminli desteği al. Badem ve fındık yağı, ıspanak, şalgam, pancar, karalahana ve karahindiba, brokoli, kivi, kabak, kuşkonmaz ye.

DURUM ZOR...
Babam 66 yaşında. Tansiyonu yüksek. Prostattan ameliyat oldu. Evlenmek istiyor. Siz ne dersiniz?
DURUM zor. Evlenme kararına karışmak doktorun işi değil. Ben hangi kararı alırsa alsın yapmanız gerekenleri anlatayım. Önce İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı muayenesi şart.
Hastamız bana başvurmuş olsaydı TT ekokardiyografi ve efor testi mutlaka yaptırırdım. 24 saatlik EKG holter ve tansiyon holter yapılması çok önemli bilgiler verir. Kolesterol testleri, tam kan sayımı, TSH, tam idrar tahlili de gerekir.

BİZE BİR ÇARE
Hocam, bize bir çare... Annemde böbrek yetmezliği başlangıcı varmış. Ama diyalize girsin demediler. Diyalize girmesi şart mı?
TEDBİR alınmazsa, tedavi verilmezse ilerleyici olabilir. Diyaliz tedavisinde ihtiyaç duyabilir. Potasyum yüksek giderse, akciğer ödemi olursa, kalp zarında üresi yüksek sıvı birikirse, kendiliğinden kanamalar olursa, üre yüksekliğine bağlı beyin çalışma bozukluğu olursa ve bizim metabolik asidoz dediğimiz durum ortaya çıkarsa diyaliz tedavisi yapılabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Aklına eşin gelsin 12 Ocak 2024, Cuma Korku korkuyu başlatıyor 11 Ocak 2024, Perşembe Eşim yanaşıyor ama... 10 Ocak 2024, Çarşamba Eşinden çekinme 09 Ocak 2024, Salı
Emekliye %55 ek zam hesabı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağkur’luya 7.5 puanlık refah payı zamlı tablosu oluştu! ’Ek 19’ intibak fark tutarı...
Emekliye %55 ek zam hesabı çıktı!
Emekliye müjde saat 08.32 sularında verildi! 14.800 TL ve altı maaş alan yaşadı! SSK BAĞKUR emeklisine çifte jest
Emekliye müjde saat 08.32 sularında verildi! 14.800 TL ve altı maaş alan yaşadı! SSK BAĞKUR emeklisine çifte jest
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan ’dezenflasyon’ mesajı: Rezervleri artıracağız
"Rezervleri artırmaya devam edeceğiz"
23 ayda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 47 yaşında 58 kiloya çat diye düştü! Her gün 1 tatlı kaşığı...
23 ayda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti!
Sinem Kobal’dan yatak odasından günaydın pozu! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi ev haliyle dikkat çekti! Kim der 2 çocuk annesi...
Sinem Kobal’dan günaydın pozu!
SON DAKİKA