Parkinson’la bir kahve

Babam 61 yaşında. Parkinson belirtileri gösterince doktora gittik. "Çay için iyi gelir. Parkinson'dan da korur" dedi. Gerçek mi bu yoksa şaka mı?

KAHVE ve çay, beyninizdeki sinir hücrelerine saldıran ve hareket etmenizi zorlaştıran bu ciddi hastalığa karşı yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar, kafeinin Parkinson'un erken şikayetlerini hafifletebileceğini, diğerleri ise kahve ve çay içmenin beyninizi Parkinson'dan korumanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor. Gerçek demiş. En fazla 3 çay bardağı olmak üzere çay iyidir.



İHMAL ETMEYİN

36 yaşındayım. 8 yıldır dönem dönem yüksek tansiyon sonucu şiddetli bas ağrısı ve baş dönmesi şikayetim var. tansiyonum 16-11 seviyelerine çıkıyor. Ne yapmam gerekiyor?

GENÇ erkeklerde hipertansiyon beklenmez. Bu nedenle ileri tetkik gerekir.

Tiroit çalışması bozukluklarında, böbrek üstü bezi hastalıklarında, böbrek ve kalp damar tıkanıklıklarında, kullanılan farklı ilaçlarla, mesleki özelliklere bağlı olarak hipertansiyon ortaya çıkabilir.

Gençlerdeki hipertansiyon atakları hayati sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle gencim deyip ihmal etmeyin. İç Hastalıkları Uzmanı takibine girin. Yapılmış tahlilleriniz varsa bana maille gönderin.



TEDAVİ GEREKEBİLİR

Bilgisayar mühendisiyim. Her tarafım yaygın ağrıyor. Sık sık enfeksiyon geçiriyorum. Bir sürü vitamin alıyorum. Yanlış mı yapıyorum?

UZUN süre bilgisayar başında kaldığınızda bedenin belli kasları sürekli kasılır.

Bu da lenf dolaşımınızı farklılaştırır. İşe ait stresler bağışıklık sisteminizi olumsuz etkiler. İçinde çalıştığınız bina plaza tipi yüksek binalarsa, başta baz istasyonu, anten, kablo ağları ile doluysa beden mıknatıslığınız bozulmuştur. Beyin kullanımı yoğun bir iş yaptığınızdan beslenmeniz de size uygun olmalıdır. Vitamin hapıyla düzelmez. Hastalarımıza kupa terapisi, beslenme kursu ve ozon uyguluyoruz.



YAŞLA ALAKASI YOK

21 yaşındayım. 2 ay sonra evleneceğim. Ben de doğum kontrol hapı kullanabilir miyim? Yoksa yaşım genç mi?

KULLANABİLİRSİN.

Yaşla ilgisi yoktur. Cinsel olarak aktiflik başladıysa doğum kontrol yöntemlerine başvurabilirsin. Kendini cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korumak için de bu yöntemlere başvurabilirsin.

Her doğum kontrol yöntemi seni cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyamayabilir. Gebeliği de %100 engellemeyebilir.