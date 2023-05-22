Diyabet kaçınılmaz

Nafiz Hocam, şeker hastası olursam cinselliğim azalır mı? Şimdi faydalı olsun diye şekerlileri yiyorum ama endişeliyim. Yardım edin!

ŞEKER hastalarının kan glikozu yani şeker düzeyi yüksek giderse uzun süre sonra damar ve sinir yapıları olumsuz etkilenir. Bu da kaçınılmaz olarak cinsel yaşamını olumsuz etkiler. O yüzden şimdi şekerli gıdaları tüketmekten vazgeç.



KAFANA TAKMA!

46 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşme sorunum var. Eşimle mutlu değilim. Kafaya da çok takıyorum. Doktora gittim ama kan tahlillerim normal. Ne yapmalıyım?

ÖNCE Üroloji Uzmanı'na git. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri Üroloji Uzmanı ister.

Gerekirse İç Hastalıkları ve psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayatındaki uyumun, uyumsuzluğun da bunda payı olabilir. Tespit yapıp tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün.



BAHANEM KALMADI

37 yaşında bir kadınım. 7 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşime ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktor erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Biz bunu eşime mi yaptıracağız? Yardımcı olur musunuz?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir.

Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında ve cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, hipotiroidi, kan şeker düşüklüğü halleride bu şikayetlere neden olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibinde kalın.



DOKTOR KARAR VERİR

Arkadaşların anlattığına göre benim penisimin boyu kısa. Çok utanıyorum. Nasıl büyütülebilir?

BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen hayat boyu sıkıntı çekmeye devam edersin.

Cinsel birliktelikte senin ve eşinin mutlu olması başarılı olmak demektir. Dolayısı ile organ boyutlarından bağımsız bir konudur.

Yaklaşık beklenen ortalama erkek cinsel organ ölçümü 10-18 santimetre kadar ifade edilir. Ancak daha uzun veya daha kısa olması cinsel hayattaki mutluluğu belirlemez. Ayrıca 'büyütmek' konusunu fazla büyütme. Tıbben gereklilik durumunda sadece ameliyat çözüm olabilir. Buna da doktorlar karar verir.



ISRAR ETMİYORUM AMA...

23 yaşındayım 3.5 aylık evliyiz. He ilişkide eşim ağrım var diyor. Israr etmiyorum ama kafama takıldı. Evlenirken istediği eşyalardan bazılarını alamamıştık. Beni cezalandırıyor mu?

CİNSEL birleşme sırasında ağrı ve acı yaşanmasına ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olması gerekir.

Ayrıca psikolog desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır.

İhmal etmeyin. Yoksa ilişki düşüncesi huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler.