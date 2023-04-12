Romatizmaya benzer
Bazı idrar yolu enfeksiyonları romatizma benzeri ağrılar yapabilir.
Bunun için idrar tahlilleri, hangi mikrobun olduğunu gösteren kültür tahlili, CRP, RF gibi romatizmal tetkikler istenebilir. Bununla beraber idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılan bazı antibiyotikler tendon gibi beyaz dokularda iltihap yapabilir. bu nedenle tekrar muayene olman en uygun davranış olur.
SAFRA TAŞI KABUSU
Safra kesemde bir sürü taş var. Bir hafta sonra ABD'ye iş toplantısı için gitmek zorundayım. Hemen ameliyat olmam şart mı? Ne önerirsiniz?
Eğer safra kesesi taşları safra kanalının içine girip tıkayacak kadar küçükse ameliyat tercih değil, mecburiyettir. Çünkü en önemli risk taşın pankreas safra ortak kanalını tıkamasıdır. Ne kadar erken ameliyatla bu risk azaltılabilirse o kadar iyi. Kararı siz verin. Ama safra kese iltihabına yönelik ilaç ve tedbir planı için doktorunuzla görüşün. safra arttırıcı gıdalardan sakının.
STRES YAPAR
1 yıldır sivilcelerimle uğraşıyorum.
20 yaşındayım ve tahliller yapıldıktan sonra doktor stresten diyor.
Gerçekten stres bu kadar etkili mi?
Stres hormonları etkiler. Bu da fiziksel ve psikolojik olarak bedenimizi değiştirir. Fiziksel etki olarak stres cildi yağlandırır. Bu sivilce tekrarlama sürecini sürekli hale getirir. Saç dökülmesine bile neden olabilir. Takmasan da olur olan konuları takma.
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