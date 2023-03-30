Tedaviye başlansın

Annem 61 yaşında. Doktora gittik "Rahim içi kanseri olabilir" dedi. Bu yaşta rahim kanseri olur mu?

OLUR. Ortalama 60 yaştan sonra görülen endometrium kanseri, en sık görülen kadın üreme sistemi kanserinden biridir. Rahim kanseri genellikle menopoz sonrası ortaya çıkar.

Hormon düzensizliği endometrium kanserine sebep olabilir. Gecikmiş menopoz, kısırlık ve obezite riski artırır.

Tetkikleri tamamlayın. Önemli bir tanı. Ardından tedavi yapılmalı.



FAYDASI OLUR

Annem 71 yaşında. Geçen sene zatürre geçirdi. Ozon iyi gelir mi?

OZON tedavisi hücre yenileyen bir tedavidir. Ayrıca enfeksiyon yapan bakteri, virüs, mantar ve parazitleri öldürücü etkisi vardır. Bu nedenle yaşı ve geçirilmiş enfeksiyonu ozon tedavisinden oldukça fayda gösterebilir.

Uzun etkili bir tedavi metodu olan ozon tedavisini yaptırabilirsiniz.

Bunun haricinde ozon aşısı yaptırın.



KIZMAMAYA ÇALIŞ

24 yaşındayım. Alnımın ortası kızınca kırışıyor. Botoks mu yaptırayım dolgu mu? Böyle yaşlanmışım gibi geliyor. Huzursuz oluyorum.

HEDEFİMİZ sağlıklı yaşamak.

Kaygı ve alınganlıklarımızı azaltırsak bedenimiz rahat eder. Her şeye kızmamaya, üzülmemeye çalış. Dolgu veya botoks yaptırmak istiyorsan doktor değerlendirmesi uygun olur.

Hastalarımızda önce şikayeti öğreniyoruz.

Uygulamayı en son yapıyoruz.

Her çözüm kişiye özeldir.