Erken andropoz

Eşim aşktan da emekli oldu! İlişkide eskisi gibi sertleşemiyor. Prostat olmasın dedik. Üroloji'ye gitti. "Erken andropoz olabilirsin" demişler.

Andropoz kaç yaşında başlar?

İLERİ yaş erkeklerdeki 'Testesteron' yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak görülür. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda, erkek cinsel fonksiyonları etkilenir.

Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın.

Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur.



HEMEN YORULUYOR

Eşim ilişkide çabuk yoruluyor. Nefes nefese kalıyor. 15 dakika kendine gelemiyor. Bir şey anlamıyoruz. Gece uykuda nefesi duruyor. Gece gündüz rahat değil. Ne yapalım?

BU anlattıklarınıza göre eşinizde Uyku Apnesi olabilir. Solunum testi, akciğer sinüs filmi, tam kan sayımı, alerji-tiroit testi, açlık tokluk kan şeker testi, gereğinde şeker yükleme testleri, uyku laboratuvar incelemesi gerekebilir. İç Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz ve Göğüs Hastalıkları muayenesi şart. Ardından gereken ilaçlar belli olur. Evlilik ilişkiniz de düzene girer.



DURUM CİDDİ

Yaklaşık 3 aydır sutyenimde beyaz lekeler görüyorum. Adet dönemi memelerimde şişme ve ağrı oluyor. Adet düzenim de bozuk.

Kadın Doğum 'a gitsem iyi olur mu?

KESİNLİKLE iyi olur. Hem adet düzensizliği, hem memelerle ilgili şikayetler hormonlara bakmamız gerektiğini gösteriyor. Özellikle Prolaktin dediğimiz hormonlar bu şikayetlerle ilgili olabilir. Kadın Hastalıkları açısından da değerlendirilmen uygun olur. Takip önemli. Bu durum çocuk sahibi olmanı engelleyebilir!



TAKİP ŞART

2 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?

ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için Üroloji, kadın için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk yaratır. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Doktoru seç, takibe geç.