Fıtık ve aşk

57 yaşındayım. Kısa süre önce fıtık ameliyatı oldum. Ancak sertleşme sorunu yaşıyorum. Tekrar evlensem sıkıntı olur mu?

ÖNCELİKLE hormonal olarak bedeninin ne durumda olduğunu anlamamız gerekiyor. Testosteron, prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmez.

Ayrıca kalp damarlarını kontrol ettirmen gerekir. Damar darlığı var mı yok mu bakılmalı.

İç Hastalıkları Uzmanı takibine gir.

Sonuçları değerlendirelim.



İLAÇ KULLANMA

27 yaşında bir kadınım. Gencim, ancak mutlu değilim! Çünkü göğüslerim arkadaşlarımınkinden küçük. Bu beni huzursuz ediyor. İlaç çare olur mu? Ne yapmam gerekiyor?

ÖNCELİKLE bu sorunun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir durum mu olduğunu anlamak lazım. Östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vajinada kuruluk, ilişkide ağrı, saç dökülmesi ve cinsel isteksizlik sonuçlarını doğurur. Herhangi bir ilaç alma. Önce tanı sonra tedavi. O yüzden kontrol şart.



UNUTKANLIK VAR

Babamda unutkanlık başladı. "Alzheimer olabilir" dediler. Tahlil istemediler. Nasıl tahlil yaptıralım?

ALZHEIMER hastalığı tanısını koyduğumuz bir test yok. Yani herhangi bir laboratuvar testi mevcut değil. Kesin AH tanısı ölümden sonra kişinin beyin dokusunun bir kesidinin mikroskop altında incelenmesiyle konuluyor. Ancak bazı testler unutkanlık yapan diğer hastalıkları tanımak ve ayırt etmek için yapılabilir.

Vitamin B12, T4, TSH, Tam Kan Sayımı, ESR, HIV Antikoru, RPR, Sifilis, İlaç tarama testleri istenebilir.