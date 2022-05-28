Vav TV İzle
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 28 Mayıs 2022, Cumartesi

Zeytinle mutlu aşk

Nafiz Hocam ben 63 yaşındayım. Biraz yaşlıyız belki bizim de canımız var. İlişkiden sonra 20 gün kendimize gelemiyoruz.
Arkadaşlar zeytin yememi söyledi. Zeytin yesem iyi gelir mi?
RUH bedene uygun yaşamalı. Yoksa başın dertten asla kurtulmaz. Öncelikle aceleci ve heyecanlı davranma. Panik yapma.
Tok karınla aktivite yapma.
Mutlaka EKG çektir. Bazen kalp damar tıkanıklığının ilk bulgusu ilişkide yorulmak ve düşük performans olabilir. Zeytin harika bir besin kaynağıdır. İlişki için mükemmeldir. Mutlaka düzenli tüket. İç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi sonrası tekrar yaz.

REFLÜ OLABİLİRSİN
51 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Ağzım pis kokuyor. Doktorlara gittim, diş bakımı yaptırdım yine olmadı. Peki bu koku nereden geliyor?
YEMEK sonrası başlayan kokularda öncelikle reflü aklımıza gelir. Yemek borusu alt ucu gevşemişse yemek sonrası asitli mide içeriği kokusu ağzımızdan gelebilir. Özellikle geniz akıntısı, sinüzit, yemek borusu divertikülü dediğimiz hastalıklarda da ağız kokusu olabilir.
Bu tanıları bir kenara yaz.
Tekrar doktoruna başvur.

KARIŞIK KOZMETİK KULLANMA
Ozon tedavisi cildimi güzelleştirir mi. Krem kullanayım mı?
OZON tedavisi hücre yenileyici özelliği olan bir uygulamadır. Cildin sağlıklı olması güzel olması demektir. Ozon sauna uygulamaları, ozon sabunu, ozonlu cilt kremleri kullanabilirsiniz.
Ancak cildine iyi bakmazsan, çok ve karışık kozmetik ürün kullanırsan, D-B-E-A vitamin eksikliği yaşarsan, stres yaparsan tek başına ozon cilt güzelliğin için yeterli olmaz. Cilt sağlığı için bize başvuran hastalarımızın başta tiroid çalışması olmak üzere genel durumlarını tespit ediyoruz. Eksik vitamin, mineral var mı araştırıyoruz.
Kişinin bedenine göre tespitlerle beraber ozonlu uygulamaları tavsiye ediyoruz.

ADETLERİM DÜZENSİZ
Annem yumurtalık kanseri. Benim de adetlerim düzensiz. Doktor Ca-125 testi istedi. Ne yapacağım?
ÖNCELİKLE CA-125 yumurtalık kanseri tedavisinin takibinde kullanılmaktadır. Tedavi bittikten sonra kanserin nüks edip etmediğini belirlemek için de bu testen yararlanılmaktadır.
Annende yumurtalık kanseri olmasına rağmen henüz hastalığa yakalanmamış yüksek riskli kadınların test edilip izlenmesi için bazen bu test de kullanılmaktadır.
Normal adet kanaması sırasında ve gebelikte de CA-125 kan düzeyleri yükselebilmektedir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Zeytinle mutlu aşk
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA