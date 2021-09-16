Tansiyon ilacı, aşkı etkiler

56 yaşındayım. Tansiyonum var. Neredeyse altı aydır hanımla hiçbir şey yapamadık. Hap kullanıp yapan arkadaşlar var. Ben de kullansam ayıp olur mu?

AYIPTAN ziyade senin riskli olabilir.

Şöyle ki bazı kalp ilaçları kullanılırken bahsettiğin ilaçları kullanmak zarar verebilir. Bunun için doktorunla kullandığın ilaçları gözden geçir.

Ayrıca anlattığın duruma neden olabilecek birçok hastalıkta var. Bunlara da bakalım. Bazı kalp ve tansiyon ilaçları da yan etki olarak cinsel isteksizlik, erken boşalma veya sertleşme sorunu yapabilir.

Gerekirse bu tip ilaçlarda doktor önerisiyle kesilebilir.

YENİ EVLENDİM AMA...

YENİ evlendim. Adetlerim hem düzensiz hem de ağrılıydı. Eşimle ilişkide de çok ağrıyor. Hemen bitsin istiyorum. Eşim de çok istekli. Şimdi ben ne yapayım?

ÖNCE kadın hastalıkları uzmanına muayene ol.

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve düzensiz ağrılı adet düzeni olan kişilerde endometriozis dediğimiz bir hastalık olma ihtimali var. Bu hastalık tespit ve tedavi edilmezse bebek sahibi olma ihtimalinizi de azaltabilir. İhmal etmeyin.

EŞİM MEMNUN

BENİM hiç sıkıntım yok. İşim iyi, eşim iyi. İlişkide daha kuvvetli olmak için ekstra tabi destek almak istiyorum. Fazla gelmesinden de korkuyorum. İnce bir ayar tavsiyeniz olur mu?

NORMALİN ince ayara ihtiyacı yoktur. Normal normaldir. Bu konuyu bize sormadan çarşıda, pazarda çözmemen iyi olmuş. Bunu yapanlar çoğu kez Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oluyorlar. Kuvvetlendirici takviye denilerek içinde ne olduğu belli bile olmayan ilaçlar ve benzeri maddeleri alıp kullanıyorlar. Sonra ayıkla pirincin taşını. Normalin fazlası olmasın. Var olan tadın kaçmasın.

KEÇİBOYNUZUNDAKİ MUTLULUK

62 yaşında bir delikanlıyım. Arkadaşlar keçiboynuzu yemişler. Sonra da evde mutlu olmuşlar. Biraz sert diye mi yoksa bu işteki faydasının başka sebebi var mı?

KEÇİBOYNUZU oldukça faydalı bir gıdadır. Ama cinsel konularda tek bir gıdayı tüketerek mucizeler yaşayamazsınız. Ya olmazsa kaygısı bile mutsuzluk sebebi olabilir. Az az, sık sık beslenin. Dinlenmiş olmanız mutluluğunuzu arttırabilir. Şikayet uzun sürüyorsa mutlaka doktor başvurusu yapın.