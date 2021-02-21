Eşinden çekinme

28 yaşındayım. İki ay önce doğum yaptım. Eşim ilişkiye girmek istiyor. Ama ben istemiyorum. Organlarımın iyileşip iyileşmediğini bilmiyorum. Ona bunu nasıl anlatırım?

DOĞUM sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar, anne olan kadının cinselliğe, cinsel ilişkiye bakışının normale dönmesi de önemlidir.

Ruh halinin eskisi gibi olması bedenin eskisi gibi olmasından daha uzun sürebilir. Anlaşılan senin için de durum böyle. Bunu eşine söylemekten çekinme. Eşin yaklaşık olarak 1 yıldır seninle birlikte olamamanın verdiği hasret ve istekle bunu istese de, ruhen hazır olmadığını anlatabilirsin. Önemli olan karşılıklı doğru ve dürüst olmak, birbirinize güvenmektir. Bunu asla unutmayın.

DOKTORDAN ÇOK UTANIYORUM

63 yaşındayım. Cinsel hayatım aktif. Ama eşim ilişkiden kaçıyor. Doktora söylemeye utanıyorum. Siz ne tavsiye edersiniz?

DOKTORA söylemeye çekinme. Önce eşinle bu konuyu konuş. Beklentilerini isteğini anlat. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir.

Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. Bunları hallet.

ENFEKSİYON İYİLEŞMİYOR

Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Ben de mikrop kapar mıyım?

ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat etmeli. İlişki sırasında senin de ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin. Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekir. Eşin de kontrollerini aksatmasın.