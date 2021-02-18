Siğiller ilişkiyi etkiler

Hocam 3 yıllık evliyim. Eşimin cinsel organında siğil çıkmış. 1 hafta oldu daha ilişki yaşamadık. Bende de çıkar mı?

Cinsel bölgelerde çıkan siğiller genellikle viral enfeksiyonlara bağlı olabilir. Bulaşıcı olabilir. Cinsel ilişkiyi etkiler. Eşiniz üroloji ve cildiye muayenesi olsun.

Tanısı ve tedavisi tamamlansın.

Mutlaka ilişkiye girmek isterseniz prezervatifle korunarak ilişkiye girmenizi tavsiye edebiliriz. Siğilin çok çeşidi vardır.

İnternete bakıp moralinizi bozmayın.

SİNİRLENMEK TANSİYONU YÜKSELTİR

3 yıldır tansiyonum yüksek. Aşkta gücüm düşük. Kilo verdim. Geçmedi. Sinirden ne yapacağımı bilmiyorum. Hap mı kullanayım?

Şişmanlıkta tansiyon yükselir. Kilo verelim derken aç kalırsak tansiyon düzelmez, hatta daha fazla bozulabilir. Cinsel isteğin da azalır. Açlık perhiz usulü değildir. Doktor ve diyet uzmanı gözetiminde zayıflamak sağlıklı ve kalıcı fayda sağlar.

Sinirlenince tansiyon yükselir. Mecburi durumlarda hap kullanmanın sakıncası yok.

ÇÖLYAK HASTALIĞINA İŞARET

40 yaşındayım. 3 aydır sürekli ishalim. Tahlillerde mikrop yok. Ne yapacağımı şaşırdım. Yardım edin?

Panik yapmayın. Bağırsaklar panik yapınca da hızlanıp ishale neden olabilir. Uzun süreli ishalin en önemli nedenlerinden birisi de "Çölyak Hastalığı" veya "Gluten enteropatisi" dediğimiz hastalıktır. Özellikle yağlı gıdaların alınmasından sonra belirginleşen ishal, karında gaz ve rahatsızlık hissi, karın ağrıları, iştahı iyi olduğu halde kilo alamama veya kilo kaybı ve yorgunluk olur.

Bazı tahliller gerekir. Doktorunuzu tekrar ziyaret edin. Hastalığınızın geçmediğini belirtin. Yeni tahlil ister. Kendine has perhiz gerekebilir.