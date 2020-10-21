İkinci bahar

62 yaşındayım. Hanım 3 sene evvel vefat etti. Yeniden evleneceğim. Acilen benim bir konuda yardıma ihtiyacım var. Mümkün mü?

ÜROLOJİ ve iç hastalıkları uzmanı bul. El birliği ile mutlu son için gerekenleri yapın. Testosteron, Prolaktin, Prostat testleri, Tsh başta olmak üzere hormon testleri gerekebilir. Penil Doppler ultrason gibi çalışma ölçen filmler gerekebilir. Bu arada kalbine de bakılır. Sorun damar tıkanıklığı ise cihazın çalışmasına engel olan damar tıkanıklığı kalp krizi riski de yaratabilir. Bazen kalp krizinin ön belirtisi erektil disfonksiyon yani iktidarsızlık olabilir..

Üç buçuk ay önce menopoza girdim. Eşimle ilişkiye girmem açısından bir sıkıntı olur mu? Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?

Evet. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Yunanca "Men yani Aylık"ve "Pause yani Kesilme" anlamına gelen kelimelerle ifade edilmiştir. Bu dönemde Östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir.

Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.

Kalpte ritim bozukluğum var. İleride ciddi sıkıntı olur mu olabilir. Düzensiz kalp ritmi kalbe ve kalp dışı organlara zarar verir. Düzeltilmesi veya takibi önemlidir. Kalbin kendini beslemesi düzensizleşirse kalp yetersizliği ve diğer damar hastalıkları riski artar. Hipertroidi, anemi gibi kalp dışı nedenlerle meydana gelen aritmilerde sebep olan hastalık düzeltilip takip edilmelidir.

Aynı doktora git. Yani İç Hastalıkları Uzmanı ve Kardiyoloji takibi şart. İlaçları düzenli kullan.

Bel fıtığım var. Ameliyat olmak istemiyorum. Çünkü geçmeyebilirmiş. Ne yapmalıyım?

Eğer fıtığın sinir kökünü sıkıştırıp bozacak hale geldiyse çözüm ameliyat. Fizik tedavi Uzmanı fizik uygulayarak geçer demiyorsa ısrar etme.

Alt extremite EMG çektir.

Sinir kökü etkilenmişse vakit kaybetme. İş İşten geçtikten sonra istesen de ameliyat bir işe yaramaz. Ayrıca ameliyat öncelikle daha beter olma diye yapılır. Sebepler devam ederse, yapmaman gerekenleri yaparsan riskleri azaltmaz san tekrarlar. Doktoruna güven. Dinle ve uygula.