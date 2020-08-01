Sabır gerekli
BUNUN adı "Vajinismus". Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli. Sık karşılaşılan bir şikâyettir.
Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkânsız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Ayrıca psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alman gerekir. Korkma.
Sabret.
62 yaşındayım. Tansiyon için idrar söktürücü verdiler. Sürekli tuvaletteyim. Dışarı çıkamaz oldum.
Herkes prostatımdan sanıyor. Başka bir ilaç içeyim mi?
BU kadar iyi niyetli ve kibar olduğun için teşekkürler. Her ilacın etkisi ve yan etkisi olabilir. İlacı yutmadan etkisinin ve yan etkisinin nasıl olacağını bilemeyiz. Bence bunları söylemezseniz doktorunuz üzülür. Çünkü size faydalı olmak isterken istenmeyen etkilerden haberi olmazsa yardımcı olamaz. Bazı tansiyon ilaçları prostat büyümesi olan erkek hastalarda ilk tercihimiz olur. Prostat ile ilgili hastalığını ona anlat. Alfa bloker denilen ilaç grubu şayet senin için kullanılmasına engel bir durum yoksa hem hipertansiyon hem de prostat bezi hastalığını tedavi edici olacaktır.
2 yıldır evli olmamıza rağmen çocuğumuz hiç olmuyor. Dört kardeşimin de çocuğu var bir benim yok! Son gittiğimiz doktor benden meni istedi. Neden benden istedi? Bu test şart mı?
BU konuyu onur meselesi gibi anlama, çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman herkes için var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında Erkeklerden de istenecek ilk tetkik semen-sperm-meni sayımı diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptır.
23 yaşındayım 3.5 aylık evliyim. Evlenirken aileler arasında sıkıntılar oldu. Şimdi eşimle ne zaman ilişkiye girsek acıdı diyor. Bana ceza mı kesiyor acaba?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk ve huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir.
Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin.
Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Günahını alma.
Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.
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