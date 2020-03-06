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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 06 Mart 2020, Cuma

Aşkta heyecan

Eşimle cinsellikle ilgili pek konuşmuyoruz. İlişkimiz hemen bitiyor. Sürekli ilişkinin zararı var mı? Aşkımıza heyecan katmak için neler yapmalıyız?
FANTEZİ diye dilimize girmiş olan bu kelimenin anlamı sınırsız hayal demektir. Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttıran bir yöntemdir.
Bedensel ve ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle paylaşabilirsiniz.
Kızmayacağı şekilde söyle. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etme. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.

Yöneticiyim. İşlerim yoğun. Yaşım da 65. Bu aralar ilişkide zorluk çekmeye başladım. Ne yapmam gerekir?
BESLENME alışkanlıklarınızı düzeltin.
Kaygı, stres kontrolünüzü yeniden gözden geçirin. Takibine girebileceğiniz iç hastalıkları uzmanınızı tespit edin. Muayene olun. Ardından gereken tetkikler netleşir. Ancak TSH, Haemogram, 75 gram glikoz ile oral glikoz tolerans testi gibi temel testlerin yapılması faydalı olacaktır.

Üç aylık bebeğimiz var. Eşimin sütü az geliyormuş. Sütü arttırmak için ne yapsak?
RAHAT ol. Anne ve bebeğe huzurlu ortamlar sağlamalıyız. Yemesi, içmesi kadar ruhunun beslenmesi de önemlidir.
Anne her 2 memesini her emzirmede 10-20 dakika emzirsin. Günde 9-12 kez, 2-3 saat arayla emzirmeye çalışsın, 3 gün içinde süt artmadıysa anne her bir memesini her emzirme sonrası 5-10 dakika boyunca sağsın.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Aşkta heyecan
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