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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 18 Temmuz 2019, Perşembe

Elini bile sürmüyor

5 aylık evliyim. Eşim bana elini sürmüyor. Hep bir bahane sunuyor. Nedendir?
EVLILIĞIN maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. "Ya olmazsa" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi göze almış olabilir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları ve üroloji uzmanının muayenesi gerekir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog muayenesi uygun olur. Kendini sıkma. Eşine anlayış göster.

36 yaşındayım. 12 yıldır sigara içiyorum. 2 yıllık evliyim. İlişkide erken boşalıyorum ve nefessiz kalıyorum. Bu yaşta normal mi?
YAŞA değil yaşadığına bak. Akciğerin hassas ise 5 yılda da bozulur. KOAH ihtimali dahil akciğer hastalıkları açısından muayene ve tahlil yaptırmalısın.
Damar tıkanıklığının ilk bulgusu sertleşme sorunları olarak kendini gösterebilir. Bu nedenle kalp muayenesi de ol. Şimdiden tedbir al.

Bir süre önce işten ayrıldım. 5 aydır ilişki isteğim yok. Eşim onu aldattığımdan şüpheleniyor. Hangi doktora gitmem gerekir?
İŞ kaybı; depresyon ve kaygı yaratır. Cinsel istek azalır. Eşinin sana güveni azalırsa ve tartışmalar olursa cinsel istek azalır. Kan şekeri düşerse, tiroit çalışması bozulursa cinsel istek azalır. Hepsi aynı anda olmuşsa cinsel istek yine azalır. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Başta testosteron olmak üzere hormonlara ve diğer ihtimallere bakılsın. Sonra üroloji, psikolog ve hatta psikiyatri ihtimalleri olabilir.
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