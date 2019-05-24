Çocuğumuz olmuyor!
YOK öyle bir şey. Yapılan araştırmalarda kısa ve dar çamaşır giyen erkeklerde torbalarda ısı artışına neden olabileceğinden dolayı kısırlık yapabileceği düşünülmüş. Ancak yapılan birçok araştırmada değişik iç çamaşır giyme alışkanlığı olan erkeklerde sperm sayısında ve hareketliliğinde azalma saptanmamıştır. Yani tıbben böyle bir bilgi yok...
ŞAŞTIK KALDIK
Bizim oğlan 3 aylık evli. Hala çocuk haberi alamadık. Bize bir şey demiyor. Herkes şunu yesin bunu yesin diyor. Ne yapacağımızı şaşırdık.
Önerilenleri alıp yedirelim mi?
SİZİN çocuk evlenip aile kurmuş. Artık özel hayatları var. Büyüklere verilecek haberler olduğunda mutlaka verirler. Bebek beklentisi onların özel hayatı ile ilgili. Ayrıca bu tarz yiyeceklere ait "kesin fayda sağlayıcı" oldukları ile ilgili bilimsel gerçekler net değil. Bu nedenle oğlun bir gün bu konularda sizden yardım isterse hemen üroloji-iç hastalıkları uzmanına muayene olması için destek ver yeter. Bu konuları mutlaka uzmanına danışın. Kulaktan dolma önerileri duymayın...
BALGAM BİTMİYOR
Sigara içtiğim için sık sık öksürük, balgam oluyor. Bitkisel tavsiyelerinizi okuyorum. Envai çeşit çiçek var. İyi gelen bir şey varsa yazarsanız sevinirim. Buradaki herkes size el sallıyor.
HERKESE selam söyle. Menekşe varsa süper olur. Kuru menekşe yaprakları solunum yolları açısından tedavi edici özelliklere sahiptir. Kaynamış 1 bardak suya, 1 tatlı kaşığı kuru menekşe yaprağı koy. Bardağın ağzını kapat. 10 dakika beklet. Yavaş yavaş iç. Günde 3 kez. Ara ara bu kürü uygulayın. Akciğerlerin rahatlar...
TUZ BAĞIMLISIYIM
Kap yetmezliğim var. Ama tuzdan vazgeçemiyorum. Diyet tuz öneriyorlar. Alayım mı?
SEN bilirsin. "Ya nefis, na nefes." Tuzdan kaçtığın kadar kalp yetmezliği dengede gider. Tuzlu yediğin kadar hastaneleri fazla ziyaret edersin.
Başkalarının hatasını anlatmak çenen ağrıyana kadar bence tuzsuz yemeye başla. Diyet tuz denilen ürünlerin içeriğini doktoruna göster. Müsaade edilecek şekil ve miktarını doktorun belirlesin. Kalp yetmezliği, hipertansiyon hastaları tuzdan sakının. Unutmayın TUZ TUZAKTIR...
Hocam boğazım şişti. Doktor antibiyotik verdi. Yemek yiyemiyorum. C vitamini alayım dedim. Eczanede çalışan arkadaşım 'Alma, mikropları kuvvetlendirme' dedi. Antibiyotik kullanınca mikroplar mı kuvvetlenir?
BAĞIŞIKLIK sisteminin tam ve doğru çalışması için günlük C vitamininin bedene girmesi çok önemlidir. Antibiyotiklerin özellikle bazıları C vitamini emilimlerini azaltır. Bu nedenle günlük yiyecek içeceklere ek olarak C vitamini takviyesi yapılabilir. Zararı yok...
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