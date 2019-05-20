Eşim şikayetçi

6 aylık evliyim. Eşim ilişki sırasında sürekli ağrıdan şikayet ediyor. Utandığı için de doktora gitmiyor. Ağrı kesici krem bir işe yarar mı?

Anlattıklarına bakılırsa vaginismus dediğimiz hastalıkla karşı karşıyayız. Tedavisi ise cinsel terapidir.

Özellikle psikiyatri, kadın hastalıkları ve iç hastalıkları muayenesi gerekir.

Sorun ağrı olmadığından ağrı kesici kremler işe yaramaz. Kulaktan dolma önerilerle vakit ve nakit kaybetme.

Vaginismus, sabır ve gayretle düzelebilen hastalıklardandır. Yeter ki doktor takibiyle süreci sürdürün

İLİŞKİDE KORUNMA

Nafiz Bey, 20 yaşındayım. Cinsel yolla hastalık kapmaktan korkuyorum. Bilgi verebilir misiniz?

Cinsellik, vücut sıvıları yoluyla bulaşabilen hastalıklar açısından riskler taşır. Genel önerilere gelince; ilişkide bulunacağınız kişinin başkaları ile de ilişkisi olduğunu biliyorsan dikkat et.

Gerekirse cinsel ilişkide bulunma.

Kondom (prezervatif ya da kılıf) kullan.

Kadınlar için de kondom olduğunu unutma. Cinsel ilişkinin senin için anlamının ne olduğunu otur iyi düşün.

İlişkiden önce ilaç aldım. Sertleşmem uzun sürdü. Acile gittik. Utancımdan soramadım. Ne yapayım?

Ucuz atlatmışsın. Bu duruma Priapizm diyoruz. Ortada uyarı ya da ilişki yokken cinsel organ sertleşir. Çok uzun süre ereksiyon halinde kalabilir.

Priapizm ürolojik acil bir durumdur.

Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilir. Cinsel organ bölgesindeki bir travma, toplardamar tıkanması, depresyon ilaçlarının yan etkisi, bazı kan hastalıkları ve kansere bağlı olarak da bu gibi durumlar yaşanabilir. Hemen üroloji uzman muayenesi ile başla. Vakit kaybetme.



BEL SOĞUKLUĞUNA DİKKAT



Doktor Bey, 1 haftadır cinsel organımın ucundan sarı sarı akıntı geliyor. İdrarım da yanıyor. Bu hastalık bulaşıcı mı? Ne olabilir?

Anlattıkların bel soğukluğu hastalığı olarak da bilinen Gonore hastalığını düşündürüyor. Gonore, cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan biridir. Bu hastalığa neden olan virüs, özellikle rahim, tüpler ve idrar yolları gibi sıcak ve nemli bölgelerde kolayca çoğalabilir. Üroloji uzmanına yoksa iç hastalıkları veya enfeksiyon hastalıkları uzmanına muayene ol. Testler yapılsın.

Mutlaka tedavi başlansın. Eşin varsa iyi olana kadar cinsel ilişkiye girme.

PANİK OLUYORUM

Yeni evliyiz. Ben 2 aydır panik atak yüzünden cinsel ilişkiye giremiyordum. Tedaviye de yeni başladık ama oruç ilişkiyi etkiler mi?

Bu kişiden kişiye bağlı olarak değişir. Gerek ruhsal olarak istek, gerekse bedensel olarak yeterlilik söz konusu ise eşlerin ortak isteği ile ilişki gerçekleşebilir. 17 saatten uzun süren yememe-içmeme durumu, Ramazan öncesi alışkanlıkları değiştirebilir. Hem var olan hastalığında yeni tedaviye başlanmış olması hem de Ramazan ayının zorlukları nedeniyle ortaya çıkacak sonuçlardan dolayı paniğe kapılma.