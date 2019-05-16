Bugünkü
Takvim
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 16 Mayıs 2019, Perşembe

Cinsel hayatım başarısız

Depresyon hapı kullanıyorum. Cinsel hayatım bozuldu. Eskisi gibi değilim. Hapı bıraksam iyi olur mu?
DEPRESYON hapını doktor mu başladı, yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz...
Bu tip ilaçlar, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Depresyonda da cinsel istek azalabilir. İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın.
İlişkide ağrı

Yeni evliyim. İlişkiye girdiğimizde ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye susuyorum... Bu ağrı neden olur?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınlarda ilişki sırasında ağrı sorunu yaşanabilir. Bazı ağrılar ise kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanabilir. Vakit kaybetmeden doktora gidin.

51 yaşındayım. 5 ay önce kalp pili taktılar. Oruç tutmaya korkuyorum. Kimseye de soramıyorum. Ne önerirsiniz?
KALP pili özellikle ritim düzensizliklerinde kullanılır. Ritim düzensizliği de tiroit çalışma bozuklukları, şeker hastalığı, kalp damar hastalığı ve kansızlıktan kaynaklanabilir. Bu sorunun en doğru cevabını kalp pilini takan kardiyoloji uzmanından alırsın. İnançlar ve uygulamaları kişiye özel durumlardır. Asıl olan, oruç tutabilecek bir bedene sahibi olmaktır.

KRİZ ENGELİ
Eşim kalp krizi geçirdi. İlaç kullanıyor. Cinsel hayatımız krizden öncekine göre çok kötü. Ne yapmamız gerekir?
DOKTORUNUZLA mutlaka görüşün. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler ve hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun zaman olabilir. Doktorun önerdiği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.

23 haftalık gebeyim. Doktorum "Haftaya şeker yükleme testi yapalım" dedi. Neden şeker yükleme yapalım dedi? Yaptırmasak olmaz mı?
BU test, gebeliğin 24. ve 28. haftalarında yapılmalıdır. Rastgele bir zamanda 50 gram glikozlu sıvı içirildikten bir saat sonra tokluk kan şekerine bakılır. Yapılan ölçümlerde kan şekeri değeri 140 mg/dl ve üstünde ise şeker hastalığı açısından kuşkulu bir sonuç olarak değerlendirilir. İleri test planı yapılır. Hem annenin hem bebeğin sağlığı için bu test çok önemli mutlaka yaptır.

MUTLULUK SORUNU
42 yaşındayım. Son 2 gündür ilişkide orgazm olamıyorum. Dereotu iyi gelir diyorlar. Doğru mu?
DEREOTU, satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Sık cinsel ilişki hassasiyeti azaltabilir, isteği azaltabilir. Bu da duyulan hazzı azaltır. Şikâyetlerin önemli gecikirsen artar.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Cinsel hayatım başarısız
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ