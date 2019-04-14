Delikanlıyım ama...
Cinsel isteğin beklenenden fazla olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70 yaşından sonra düşer. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa, cinsel isteği azalmış olabilir.
Yani testosteron, hem kadın hem de erkeklerde cinsel isteği belirleyen hormondur. Belki de eşinin kadın hastalıkları ile ilgili devam eden ama seninle paylaşmadığı şikayeti olabilir.
57 YAŞINDAYIM 86 KİLOYUM.
Doktora gittim. "Anjiyo olmam lazım" dedi. Sizce olmalı mıyım?
EKG çekti mi? Bu önemli.
Koroner angiografiden başka efor testi ve talyum sintigrafisi tetkikleri yapılabilir. Bunlar hastaya göre, doktor tarafından tercih edilebilir.
Her tetkik her sorunu aynı kalitede göstermez. Size uygun tetkik hangisi ise doktorunuz buna karar verir.
SORUNUM SERTLEŞME
8 yıl önce ameliyat oldum. Belden iğne yaptılar. Cinsel organım etkilendi. Sertleşme sorunum başladı. İlaç kullansam da sonuç aynı. Ne yapmalıyım?
LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı? Bakmak lazım. Önce nöroloji bölümüne git. Sonra üroloji gerekebilir.
Viagra gibi ilaçlar, her derde deva değil. Ayrıca şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir. Şeker hastalığına bağlı fonksiyon bozukluğu olup olmadığı araştırılmalı.
Böyle devam ettikçe depresyona da girersin. Bir an evvel muayene ve tetkiklerini tamamla. Sonra sonuçlarını gönder. Karar verelim.
EŞİM ÇOK UTANGAÇ
24 yaşındayım. 3 ay önce evlendim. İlişki sırasında sertleşme olmadan boşalıyorum. Eşim de utangaç, bir şey demiyor. İlaç kullansam mı?
YENİ evli çiftlerde ilişkinin başında bu sıkıntılar olabilir. En büyük sorun korkmanız. Eşiniz de, siz de bunu korkarak yaşamaya çalıştığınız sürece çözümler gecikebilir. Başarılı ya da başarısız olmak diye bir şey yoktur.
Bununla birlikte bazı hastalıklar, çeşitli ilaçlar ve sigara kullanımı bu duruma neden olabilir. Rahat olun.
Yine şikayetler devam ederse iç hastalıkları, üroloji ve psikiyatri uzmanına başvurmak gerekebilir
İKİZ BEBEK SORUNU
Doktor Bey, ben ikiz çocuğum olsun istiyorum. Ne yapmam lazım? Bana bu konuda ne önerirsiniz?
İKİZ gebeliğin oluşma sıklığının anneden gelen ailesel yatkınlık, beslenme, annenin yaşı ve mevsim ile yakın ilişkisi vardır. Özellikle 37 yaş, en yüksek ikiz gebelik görülen yaştır. Cinsel ilişki sıklığı da pozitif etki yapan bir faktördür. Araştırmalar, kış ve ilkbahar aylarında çoğul yumurtlamaların daha fazla olduğunu göstermektedir.
MENOPOZDA CİNSELLİK
Eşimle ayda 2 defa ilişkiye giriyoruz. İkimiz de 35 yaşını geçtik. Eskiden daha iyiydi. Sorun ne?
Eşlerin cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur. Her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları, stresleri, hastalıkları ve çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu cinsel ilişki isteğini etkiler.
Erkeklerde 60 yaşından sonra cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir.
Kadınlarda menopoz dönemi cinsel ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir.
Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et. Sayıya bakma.
Fazla da kafana takma.
Şikayetler olursa tekrar görüşürüz.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri