İlişkide göğsüm ağrıyor

61 yaşında emekli postacıyım. İlişkide göğsüm ağrıyor. Çalışırken böyle sorunum olmazdı. Ne yapmalıyım?

ŞİKAYETLERİNİN sebebi kalp hastalığı olabilir. Göğüs ağrısı, damar tıkanıklığının ilk işaretidir.

Önce iç hastalıkları uzmanına git.

Kolesterol, yrigliserid, LDL, HDL, açlıktokluk glikoz, üre, ürik asit, Na, PSA, FPsa, testosteron ve efor testi yaptır.

Gerekirse üroloji, Penil Doppler yapılır.

Sonuçları bana gönder. Değerlendirelim.



​EŞİM ŞİKAYETÇİ



5.5 aydır evliyim. İlişkide erken boşalma sorunum var. Eşim durumdan şikayetçi. Acaba ne yapsam?

BİR doktordan, psikologdan veya varsa etraftaki kurslardan destek alın.

Geleneksel olarak hemen herkes, cinsel ilişkiyi sadece cinsel birleşme zanneder.

Sevme, okşama ve dokunma olmadan ilişki "yemeği pişirmeden yemeye" benzer. Erkek de tat almaz, ama çabuk doyar. Sabırlı ve gayretli ol. Beni de gelişmelerden haberdar et.



49 yaşındayım. 7 senedir şeker hastasıyım. 6 aydır ilişkide hissizleştim! Siz şeker sertleşmeyi bozar demiştiniz. Hissi de bozar mı?

ŞEKER hastalığı düzene sokulmazsa cinsel hayatı bitirebilir. Hissetmeyi, sertleşmeyi ve ilişki süresini olumsuz etkiler. Daha da kötüsü, hanımlar bu sonuçları kendilerine ilgisizlik olarak değerlendirebilir. İç hastalıkları uzmanı takibine gir. Kan şekerin damarları ve sinirlerini bozdu mu bakalım. İlaca başlayalım. Ozon tedavisi de öneririm.

Zararın neresinden dönülse kardır.



Cami hocasıyım, ses tellerimde sorun var. İlaç kullandım ama öksürüğüm geçmedi. Ne yapmalıyım?

Geçmiş olsun. Önce kulak burun boğaz uzmanına muayene ol. Burun tıkanıklığına bağlı hastalıklar; ses kısıklığı, öksürük ve gıcığa neden olabilir. Burun tıkanırsa ağızdan nefes alıp vermek zorunda kalırsın. Hızlı yemek yemeye başlarsın. Bu da reflüye bağlı ses kısıklığı ve öksürüğe neden olabilir. Aman dikkat...



MENOPOZDA DİKKAT



53 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Ne önerirsiniz?

KEMİK erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopozdur. Sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroit hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları ve iltihaplı bağırsak hastalıkları kemik erimesi yapabilir.

Menopozda kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonu azaldığından bu hastalık sık görülür.



44 yaşındayım. 2 haftadır cinsel organımda ve torbalarımda yanma gibi garip bir his var. Orgazm olamamaya başladım. Ne önerirsiniz?

İÇ hastalıkları uzmanına hemen git. Neden mi? Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli.

Cinsel organında garip bir his ve orgazm olamama tarifin, atılamayıp biriken idrar için ürolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikayetleri yapar. Üroloji, nöroloji ve fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir. Şikayetlerin önemli...

Gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.



​GÖNLÜNÜ FERAH TUT



Yaşım 55. Menopozdayım. Depresyon ilacı kullanıyorum. İlişkide acı hissediyorum. Sebebi nedir?

MENOPOZDA bu tip sıkıntılar görülebilir. Çünkü östrojen miktarı azaldığında huzursuzluk ve cinsel organ kuruması gibi şikayetler ortaya çıkar.

Depresyon ilaçları da aynı şikayetlere neden olabilir. Hemen kadın hastalıkları uzmanına görün. Depresyon tedavisini yeniden düzenlet. Gönlünü ferah tut...

6 aylık evliyiz. Eşimle cinsel ilişkiye girmemize rağmen hala çocuğumuz olmadı. Yanlış mı yapıyoruz. Hatamız mı var? Ne yapalım?

ÖNCE sabır. Hiçbir doğum kontrol yöntemi kullanmadan doğru zamanda haftada 2-4 kez doğru şekilde cinsel ilişkiye giriyorsanız 1 yıl bekleyin.

Kadının yaşı 30'u geçmişse 6 ay bekleyin. Sonra kadın hastalıkları uzmanına ve üroloji uzmanına muayene olun. Doğru cinsel ilişki nasıl olur bilmiyorsan uzmanından bilgi al.