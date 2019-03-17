Aşka engel değil
ÖNCELİKLE erişkin bireylerin cinsel ilişki isteği, doğal bir durumdur.
Hastalık ne olursa olsun cinsel ilişki isteğini azaltabilir. Eşinizin bu durumu, yaşama isteği ve kendine güven gibi duygusal durumların olumlu işaretidir.
Takip eden doktorlarından bedensel performansı ile ilgili bilgi alman uygun olur. Menopoz ise doğal bir süreçtir.
Hastalık değildir. Cinsel ilişkiye engel değildir. Rahat olun...
Evleneli 2.5 yıl oldu. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Zaten haftada iki kez oluyor, onda da bir şey anlamıyoruz. Ne tavsiye edersiniz? Her şeyi yaparım...
ERKEN boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır.
Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk ve isteksizlik de eklenince üç tane hap yutsan nafile. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Sana dediklerimi yapmana rağmen şikayetlerin geçmezse psikolojik destek al. Uykunu al. Yorgunluk, erken boşalmanın garantisidir. Cinsel ilişki bir iş, bir görev değil. Beraberce istenmesi gereken bir durumdur. Gerilim, erken boşalmayı tetikler. Ne aç, ne tok ol. Aynı anda eşin de haz duyuyorsa mesele yok.
8 yıldır şeker hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Bir yıldır bulanık görüyorum. Doktora gittim, şeker gözümü bozmuş. Kör olur muyum?
UZUN süre kan şekeri yüksek kalırsa göz damarlarını bozar. Gözdeki retina tabakası zarar görür. Görme işlevi bozulur. Bu duruma biz 'Retinopati' deriz. Çok ileri bozulmalarda maalesef körlük olabilir. Ayrıca şikayet olarak ani görme kaybı ve gözünün önünde uçuşmalar yapabilir. Düzenli doktor takibinde kal. Kan şekerini, olması gereken seviyelerde tutmak için diyet yap. En az 10 bardak su iç. Egzersiz yap. İlaçlarını düzenli kullan.
SİGARA KISIR YAPAR
Berberim. 25 yaşındayım. Askerden yeni geldim. Çok sigara içiyorum. Arkadaşım "Erkekliğin biter" dedi. Sigara içenlerin erkekliği bozulur mu?
EVET. Sigara erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bu tespite gülüp geçenler, sigarayı bırakmadığı sürece mesane ve prostat kanserine yakalanma riski taşır. Ayrıca sigara, sperm kalitesini ve hareketini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir. Arkadaşın doğru demiş.
Yol yakınken tekrar düşün...
Aniden çarpıntım başlıyor. Nefes alamayacağımı zannediyorum. Doktor panik atak dedi. Psikiyatriste gitmemi önerdi. Bu hastalık geçmez mi?
PANİK atak tanısı birçok hastalıkla karışır. Bazı tetkiklerden sonra psikiyatristler tanı koyar. Bu hastalık tabi ki geçer. Yeter ki iste...
Panik atağı, birdenbire başlar, giderek şiddetlenir ve 10 dakika içinde şiddeti en yoğun düzeye çıkar. Kan şeker düşmeleri de aynı şikayetleri yapabilir...
PROSTAT ENDİŞESİ
Hocam yaşım 49. Kanda prostat testi yaptırdım. "Kanser olabilirsin" dediler. Moralim bozuk... Ne yapmalıyım? Ne önerirsiniz?
ANLADIĞIM kadarı ile total PSA testi yaptırmışsın. Sadece test sonuçları tek başına tanı koydurmaz.
Bu test sadece kanserde yükselmez. Panik olmadan önce üroloji uzmanına muayene ol. Üriner sistem ultrasonu çektir.
İdrar tahlili yaptır. Uzmanın tespiti önemli.
Eğer hala şüphe olursa prostat biopsisi gerekebilir.
Korkmak işe yaramaz. Hatta hastalıkları ilerlettiği gibi yeni hastalıklarda ilave eder.
Önce tanı koyalım.
Korkacaksak sonra korkalım.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri