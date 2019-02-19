Çok utanıyorum
ANLATTIKLARIN önemli. Doktor muayenesi ve bazı tahliller gerekir. Başvuran hastalarımıza bu durumda tam idrar tahlili, CRP ve tam kan sayımı mutlaka yaptırıyoruz. Gerekirse ultrason çektiriyoruz. Her hastanın muayene bulgularına göre doktorlar planlama yapar. Aynı şikayetle idrar kesesinde, böbrek yollarında ve prostatta iltihaplanma olmuş olabilir. Doktordan utanmak olmaz.
Sakın bekleme.
Köydeki arkadaşlarla prostat konusunda kavgaya tutuştuk. Herkeste olur diyen de var olmaz diyen de. Bu konuda bizi bir aydınlatın...
BEN en iyisi bu prostat nedir onu anlatayım. Prostat bezi erkeklerde bulunan bir iç organdır. İç bezdir.
Prostat bezi, idrar kesesinin altında yer alan ve dış idrar kanalını çevreleyen kestane büyüklüğünde bir organdır.
Prostat, sadece erkeklerde bulunan erkek cinsiyeti ile ilgili bir organıdır. Erkek cinsel organı olan penisten dışarı çıkan erkek üreme hücresi olan spermin olduğu, meninin sıvı kısmını yapar. Bu sıvının içinde spermlerin canlılığı için gerekli maddeler yer alır.
Bir nevi kadınlardaki rahmin karşılığıdır. Yani her erkekte olan bir organdır. Ayrıca hastalık ismi değil organın ismidir. Şimdi bu anlattıklarım tartıştığınız konuda bir tarafı galip hale getirir mi? Ona da hep beraber siz karar verin.
AŞKTA 'KRİZ' YAŞIYORUZ
Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi alıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilemiyoruz. Krizden önce her şey çok güzeldi. Ne yapalım?
CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Nasıl ki hastalıklara uygun yemek yeme ve hareket önerileri veriliyorsa bu da aynı şeydir. Doktorunuzla mutlaka görüşün. Her hastanın durumu kendine özeldir.
Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler, cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir.
Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.
Tansiyon ilaçları alıyorum. Sertlik halim istediğim kadar uzun sürmüyor. Cinsel gücü arttıran ilaçlardan alsam bir şey olur mu?
SAKIN doktorunuzdan habersiz cinsel gücü arttıran ilaç kullanmayın. Bazı tansiyon ilaçları, cinsel güç arttırmak için kullanılan bu ilaçlarla birlikte alındığında hayati riskler doğurabilir.
Tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı diğer hastalıklar olabilir.
Hayatını tehlikeye atma...
27 yaşındayım. Şişmanım ve kilo veremiyorum. Arkadaşlarım "İnsülin direncin vardır" dedi. Kötü bir şey mi?
İNSÜLİN direnci vücudun ürettiği insülini kullanamaması olarak tanımlanabilir. İnsülin direnci olan kişilerin karaciğer, yağ ve kas hücreleri, insüline düzgün cevap veremez ve kan şekeri yükselmeye devam eder. Bunun sonucunda; şeker seviyesini düşürmek için refleks cevap olarak, pankreas bezi daha fazla insülin salgılar.
Kanda giderek yükselen şeker, şeker hastalığına, kalp hastalıklarına zemin hazırlar. Bu birden fazla sayıdaki problemler, metabolik sendrom ve insülin direnci sendromu olarak bilinir.
NEFESİM DURUYOR
Yaşım 39. 3 aydır evliyim. İlişkide sorunlarım var. Hemen terliyorum. Nefesim kesiliyor. Arkadaşlar "Şerbet iç" dedi. Ama hala kötüyüm. Neden?
PANİK var, yoğun kaygı ve sonuçtan mahcubiyet var. Önce geçmişe sünger çek. İç hastalıkları uzmanına git. Bana bu şikayetle başvuran hastalardan şeker yükleme testi, TSH, tam kan sayımı, mutlaka isterim. Tansiyon ölçümün, muayene bulguların ve tıbbi özgeçmişine göre ek tetkik gerekebilir. Ayrıca cinsel ilişki ile ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerine göre psikolog görüşmesi gerekebilir. Çoğu kez bu süreç mutlu sonlanır.
Merak etme. Harekete geç.
Çok sık tavuk ciğeri ve kursağı yiyoruz. Sağlık açısından fazla yemenin bir sakıncası var mı? Bir de yoğurt bayatlamaz diyorlar. Doğru mu?
HAYVAN kaynaklı protein tüketimi haftada 2-3 kez öneriyoruz. Her gıda tipinin tek taraflı ve fazla tüketilmesini zaten önermiyoruz. Mutlaka sebze ve meyve ile birlikte yenmesi, yeterince su ile birlikte tüketilmesi de uygun yemek tavsiyesidir. Gıdaların iyi temizlenmesi ve doğru, uygun ve besin değerini kaybetmeden pişirilmesi de sağlığımızı olumlu etkiler.
Yoğurt ve süt her türlü gıda gibi bayatlar. İçerisinde farklı mikroplar çoğalabilir. Gerçi günümüzdeki hazır yoğurtlar için dayanıklı beyaz eşya benzetmesi yapılsa da en doğrusu her türlü gıdayı taze tüketmektir.
Çiçekçiyim. Sık sık sigara içtiğim için öksürük ve balgam şikayeti yaşıyorum. Bitkisel tedavileri önemsiyorum. Benim bu hastalığıma ne iyi gelir?
MENEKŞE varsa süper olur. Kuru menekşe yaprakları solunum yolları açısından tedavi edici özelliklere sahiptir. Kaynamış 1 bardak suya, 1 tatlı kaşığı kuru menekşe yaprağı koy.
Bardağın ağzını kapat. 10 dakika beklet. Yavaş yavaş iç.
Günde 3 kez. Ara ara bu kürü uygulayın. Akciğerlerin rahatlar.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri