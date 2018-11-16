Eşim tatmin olmuyor
Benim durumum erken boşalma sayılır mı?
ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde.
Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu sadece cetvelle, dakikayla ilgili değil. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor.
Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır.
İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun.
Ruhunu da okşayın...
Cinsel yerimde topaklar çıktı. Sivilce gibi yani.
43 aydır şikayetim oluyor. Ama adetlerimde sıkıntı yok düzenli. 26 yaşındayım. Kanser yapar mı? Kanser için tedbir alabilir miyim?
KORKULAR bağışıklık sistemimizi bozar. Sonra da hasta oluruz. Her cinsel organ siğili kanser yapmaz. Senin hastalığının tanısının konması lazım.
Hemen kadın hastalıkları uzmanına git. Cinsel organ siğillerini genellikle Human Papilloma Virüs HPV dediğimiz virüs yapar. Bazı HPV tipleri, rahim ağzında kansersi değişikliklere, rahim ağzı, penis ve makat kanserlerine neden olabilir. Bazı HPV tipleri ise kanser riski taşımaz.
Basit siğil yapar. Bunları ayırt etmeden tedavi ve takip düzenlenemez. Doktorun önerirse HPV aşısıda yaptırabilirsin.
ORADA UÇUĞUN NE İŞİ VAR?
Hocam cinsel organımda adetten sonra yara çıktı. İlişkide ağrı yapıyor. Ablam 'Uçuk olmasın' dedi. Orada uçuğun ne işi var?
UÇUK virüs dediğimiz parazitlerin yaptığı bir hastalıktır.
Genital herpes, cinsel yolla bulaşan hastalıklardandır. Herpes simpleks virüs tip-1 (HSV- 1) ve tip-2 (HSV-2) neden olmaktadır. Hastalık bulaşan bireylerin çoğunda hiç belirti olmayabiliyor. Ayrıca hafif şikayetlerle de seyredebilmektedir.
Şikayet olan vakalarda; genellikle genital bölgede veya rektum çevresinde bir veya birkaç uçuk oluşmaktadır. Eşine de söyle. Hemen kadın hastalıkları uzmanına muayene ol.
54 yaşındayım. 2 yıldır mide fıtığım var.
Tedavi oluyorum ancak ağrılarım bir türlü dinmiyor. Ameliyat olsam kesin çözüm olur mu?
MİDE veya yemek borusu fıtığı olarak bilinen "Hiatal Herni" mutlaka ameliyat gerektiren bir hastalık değildir. Üst sindirim sistemi endoskopisi veya baryumlu yemek borusu-mide grafisi çekilerek ameliyat gereksinimi olup olmadığına karar verilir. Ama ameliyat sonrasında da tekrarlama ihtimali olabilir.
Alışkanlıklarınızı değiştirmezseniz şikayetleriniz tekrarlar. Az az yeyin. Sık sık yiyin. Şikayete neden olan yiyecekleri tespit edin. Ve uzak durun. Karın bölgenizi sıkacak kemer ve aksesuarlardan uzak durun. Yatarken sol tarafınıza yatın...
Şeker hastalığım var. İlaç alıyorum. Aniden kan ter içinde kalıyorum. Şekerim bazen 70 bazen de 82 yani yüksek değil. Ne yapmalıyım?
ANLATTIĞIN şikayetler şeker düzeyinin düştüğü zamanlarda olabilir. Ölçümlerinde düşük çıkmış. Hipoglisemi oluşmasını önlemek için egzersizi yemeklerden 1-2 saat sonra yap. Kan şekeriniz 80 mg/dl'nin altında ise egzersize başlama.
Kan şekerinizin durumuna göre ilaç tedavisini yeniden doktorunla düzenle. Perhize uymadan ilaç kullanırsan kan şekerin düşebilir. Sürekli dengesiz bir şekerin olur. Sürekli şikayetlerin olur. Yani perhiz yapmayan şeker hastası iflah olmaz.
VİTAMİN ALMALI MIYIM?
Nafiz Bey, üç yıldır şekerim var. 57 yaşındayım.
Sizce vitamin takviyesi almalı mıyım?
VİTAMINLER çeşitli nedenlerle ihtiyacımızın artabileceği maddelerdir. Şekeriniz düzensiz olarak çok yükseliyorsa idrarla vitamin ve hatta minerallerin kaybı artabilir. Aynı şekilde kontrolsüz olarak kısıtlanmış diyetlerde de beden olumsuz etkilenerek ihtiyacı olan vitaminleri alamamış olabilir. Enfeksiyon durumlarında da ihtiysaçlarımız değişebilir. Bu nedenle bu gibi durumlarda doktorunuz ek vitamin ve mineral tavsiye ederse alın. Düzenli ve doğru beslenen, kan glikoz yani şeker düzeyi uygun giden kişilerin ek vitaminlere özellikle ihtiyacı olmaz.
Hocam amcamın çocuğuna Akdeniz ateşi diye bir hastalık var demişler. Ailenizde de olabilir demişler. Ben hasta mıyım? Nasıl anlarım?
AİLEVİ Akdeniz ateşi dediğimiz FMF diye de bilinen hastalığın tanısının konmasında şikayetler, muayene bulguları, aile öyküsü ile biyokimyasal ve genetik laboratuvar tahlillerinin bir arada değerlendirilmesi gerekir.
Hastalık belirtilerinin belirli aralıklarla ortaya çıkması tanı için en önemli kriterdir.
Hasta eğer atak sırasında görülmüşse, atağa eşlik eden inflamatuvar bulgularının varlığı (lökositoz, sedimantasyon artışı, fibrinojen ve CRP'nin yükselmesi) ve bu testlerin atak sonlanınca normal değerlere inmesi tanıya yardımcı olur. Ayrıca gen incelemesi gerekebilir. Sen de bu şikayetler yoksa merak etme.
Doktor Bey, üç yıldır oğlumda alerjik rinit var.
Burun spreylerini kullanıyoruz.
Şimdi 18 yaşında. Başka çaresi var mı?
ALERJİ artmış hassas bir koruyucu cevaptır. Koruma amacını yerine getirirken. Hayatımıza şikayetler katar. En önemli tedavi sakınma tedavisidir.
Tespit edilen tozlardan, gıdalardan, kimyasal maddelerden ve diğer maddelerden uzaklaşmalıyız.
Bedenimizin verdiği tepkiler kontrol dışına çıkınca doktor tarafından verilen ilaçları doğru uygulamalıyız. Özellikle kortizonlu burun sprey ve damlaları alerjik rinitte sık kullanılır.
Sıkmadan yarım saat önce burnunuzu yıkayın. Doktorun tavsiyesinden fazla kullanılması aşınma ve yaralara neden olabilir.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri