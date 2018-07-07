Kilo bebeğe engel
KISIRLIK özellikle şişman anne adaylarında sık görülebilir. Bebek hazırlığı yapan tüm anne adaylarına sağlıklı kiloya inmelerini tavsiye ederiz. Tiroit bezinin çalışması fazla veya az olursa birçok hastalık meydana gelir. Az çalışan tiroit bezinde infertilite yani kısırlık meydana gelebilir. Verdiğin boy ve kilo durumuna göre Beden Kitle Endeksin 33.8... Yani obezite sınıfındasın. Hemen kilo vermeye başla. Diyet düzenlemesi, yeterince su içmen ve hareketi arttırman şart... En kısa zamanda bir iç hastalıkları uzmanı bul ve takibe başla.
35 yaşındayım. 8 yıldır sigara içiyorum. Günde 1-1,5 paket içtiğim oluyor. Geçen hafta üşüttüm. Balgamım var. Ateşim yok. Terleme var. Hap yutayım mı?
YUT. Hapı yut ki rahatlayasın. Çok değil dediğin başkasına göre galiba?!! Yoksa sana çok gelmiş gibi duruyor. Anlattıklarına bakılırsa kronik bronşit ile yeni enfeksiyon başlamış. Mutlaka doktor muayenesi gerekir. Akciğer filmi, tam kan sayımı, CRP, total IGE yaptır. Yeterince su iç. Bal, zencefil, hatmi çiçeği- papatya çayı tüket. Antibiyotik gerekebilir. Dikkat etmezsen, uzun vadeli beklentiler hiç de iç açıcı değil...
SIKINTI YAŞIYORUM
59 yaşındayım. 3 aylık evliyim. Eşim 48 yaşında. Sürekli olarak cinsel ilişkiye girmek istiyor. Son zamanlarda yeterince sertleşmeden boşalmaya başladım. Erkekliğimle ilgili bir hastalık olabilir mi?
HER şeyin aşırısı zarardır. Sık cinsel ilişki cinsel organlar, haz duyma, orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir. Hastalık olma şartı yok.
Dinlenme dönemi gerekir. Eşinizle ilgili olarak bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Kadınlarda doyumsuzluğa, cinsel taşkınlığa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine 'nemfomani' diyorlar. Bu isteklilik devam ederse, bu da aklında olsun...
Babam göğüs ağrısı olunca hastaneye gitti. Anjiyo yaptılar. Kalp damarı tıkalıymış. Stent diye bir şey takmışlar. Ne zaman çıkartırlar?
KALP damarı tama yakın tıkanırsa göğüs ağrısı yapabilir. Damara tel diyebileceğimiz bir alet sokulur. Bunun yardımıyla tıkalı kısma damar içinde şişip tıkalı kısmı damarın duvarına doğru itekleyip, damarın içindeki boşluğu kanın geçebileceği kadar genişletebilen balon uygulaması yapılır.
Stent, balon işlemi ile açılan damarın tekrar daralma ihtimalini azaltsın diye damar duvarına takılan ve çok ince metalik tellerden örülmüş silindirik bir kafes olarak tarif edilebilir. Stentler, açılıp kullanılmadan önce, 1-2 mm genişlikteki sönük bir balonun üzerine büzülmüş vaziyette yer alırlar. Bu balon da, çok ince ve uzun bir tübe bağlıdır. Stentler takıldıktan sonra tekrar çıkartılmazlar.
İSTEĞİM, GÜCÜM VAR
Spermimi ölçtürdüm, 42 milyon çıktı. İlişkiye girdiğim zaman tekrar sperm gelmesi için bir hafta geçiyor. İsteğim, gücüm var spermim yok. Nereye başvurmalıyım?
SPERM yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belli edilmesi şart. Üroloji muayenesi yapıldıktan sonra gerekirse iç hastalıkları uzmanları da hormonal durumunu araştıracak.
Çocuk sahibi olmak için sağlıklı sperm olması yeterlidir. Cinsel ilişki ile çocuk sahibi olmak için eşinin adet dönemini takip edip, yumurtalama döneminde ilişkiye girin.
EŞİM BANA KIZGIN
25 yaşındayım. 2 ay önce evlendik. Evlenirken bazı sıkıntılarımız oldu. Eşim ilişkide hemen 'Olmuyor' diyor. 'Çok ağrıdı' dediği için bırakıyoruz. Bana kızgın mı acaba?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk-huzursuzluk durumlarına "disparoni" yani "cinsel ilişki ağrısı" denir.
Kadınlarda daha sık görülür... Yüzde 70 inekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Günahını alma. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.
Guatr hastasıyım. Ameliyat gerekiyormuş. Gün aldım ama ameliyatın risklerini tekrar size danışmak istedim. Yardımcı olur musunuz?
BU ameliyatta kanama, "Recurrent laryngeal sinir" yaralanması, Paratiroid bezlerinin hasarlanması söz konusu olabilir. Bu riskler sıklıkla yaygın lenf bezi büyümesi olmuş ilerlemiş tümörü olanlarda veya daha önce tiroit cerrahisi geçirenlerde ya da göğüs kemiğinin arkasına inen ve iç guatr olarak bilinen "Plonjon guatrlar" dediğimiz durumlarda daha sık görülür.
Operasyonu yapacak cerrahın çok deneyimli olmaması da daha sık komplikasyon görülme nedenidir. Bu ameliyatta komplikasyon riski yüzde 2'den daha az olmalıdır. Ameliyat öncesi hastalar ameliyat olacağı cerrahından operasyonun alternatif tedavi yöntemleri, risk ve faydaları hakkında bilgileri almalıdır.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kilo bebeğe engel
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Prostatım büyümüş 06 Temmuz 2018, Cuma Benim yaşım 68. Geçen hafta idrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. "Prostat büyümüş" dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum...
- Eşim çabuk yoruluyor 05 Temmuz 2018, Perşembe Eşim ilişkide çabuk yoruluyor. Nefes nefese kalıyor. 15 dakika kendine gelemiyor. Bir şey anlamıyoruz. Gece uykuda...
- Şeker tat kaçırıyor 04 Temmuz 2018, Çarşamba 49 yaşındayım. 7 yıldır şekerim var. Eşimle beraber olurken sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Şeker bu kadar...
- Menopoz aşkı bitirir 03 Temmuz 2018, Salı Beş ay önce menopoz oldum. Ayrıca biraz huzursuzum. 57 yaşına yeni girdim. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi? EVET....
- Sorunum cinsellik! 02 Temmuz 2018, Pazartesi Nafiz Hocam, benim sorunum cinsellik. 32 yaşındayım ama hiç ilişkiye girmedim. Girebilir miyim? Yardımcı olursanız...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri