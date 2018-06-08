Korku cinsel isteği söndürür
Bence dereyi görmeden paçaları sıvama. Yaptığın sporlarda adrenalinin artıyorsa işin zor. Adrenalinle, korkuyla; cinsel ilişki birbirine ters düşer. Ani bir korku insan vücudunda adrenalin salgılanmasına yol açar. Bu madde, insana tehlikeye karşı koyabilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlar ama cinsel isteği de söndürebilir. Yani sporun aile ilişkilerini olumsuz etkiliyor gibi geliyor.
Koroner by-pass ameliyatı sırasında veya sonrasında istenmeyen olaylar söz konusu olabilir mi? Cerrahi işlemin riski nedir?
Koroner by-pass ameliyatı ciddi bir cerrahi işlemdir. Dolayısıyla uygulama sırasında komplikasyon dediğimiz bazı istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.
Her hastanın risk faktörleri farklı olduğu için operasyon sırasında ve sonrasındaki komplikasyon riskleri de değişiklik gösterir. Bu ameliyata karar verdikten sonra doktorunuz size ait kişisel özellikleriniz sebebiyle oluşabilecek risk ve komplikasyonlar hakkında ayrıntılı bilgi verecektir.
FITIĞA OZON TEDAVİSİ İYİ GELİR
Mobilyacıyım.3 aydır bel ağrım arttı. Zaten bel fıtığım 2 yıl önce vardı. Yatağı da değiştirdik. Bel ağrım iyice arttı.
Sırtıma, otururken yastık koysam olur mu?
Bel fıtığınız varken, oturup kalkma hareketine dikkat etmek gerekir.
Ağır kaldırma, uygunsuz pozisyonda kaldırma gibi durumlarda bel ağrısı artar. Herhangi bir eşya tercih ederken gerçekten ortopedik olan ürünler, oturup kalkması kolay, yüksekliği uygun ürünleri tercih edin. Ayrıca belinizi eğmeden, dik tutarak günlük işlerinizi yapın.
Mutlaka fizik tedavi doktoruna muayene olun.
Fıtık varsa ilerleyebilir.
Ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisi şikayetlerinizi düzeltebilir. Mutlaka değerlendirin.
3 AYDIR İSTEKSİZLİK YAŞIYORUM
3 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Doktor, bana erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış.
Herhalde karıştırdı. Yardım eder misiniz?
Muhtemelen testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, kan şeker düşüklüğü halleride bu şikayetlere neden olabilir.
KUSMA ZEHİRLENME HABERCİSİ
Komşumuz böcek ilacıyla zehirlenmiş. Hastaneye götürmüşler. Böcek ilacı zehirlenmesi nasıl anlaşılır?
Böcek ilacı ile zehirlenmelerde belirtiler, ilacın içindeki maddelere göre değişir. Bu sebeple, öncelikle kişinin böcek ilacına maruz kalıp kalmadığı iyi araştırılmalıdır.
Mümkünse, ilaca ait bilgilerin bulunduğu ilacın kutusuna ulaşılmalıdır.
Genellikle kusma, ishal, ter, idrar kaçırma, solunum sıkıntısı, göz bebeğinde büyüme veya küçülme, nabız artışı, kasılmalar ve kramplar şeklinde belirtiler olur. Senin yapacağın önce genel durum bozukluğunu tespit et. Sonra en kısa sürede sağlık noktasına naklini sağla.
28 yaşındayım ve tam 5 aydır adetim düzensiz. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Bir de ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?
Olabilir. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, prolaktin testi yaptırmak gerekir.
Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme.
Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.
3 ay önce evlendik. Fakat beraber olamıyoruz. Yani istedim. Ama korkuyorum.
Ne yapacağımı bilmiyorum.
Evlenene kadar düzenli, sağlıklı ve doğru bilgi alınmıyor. Anneler kızları ile her şeyi konuşmuyorlar.
Sonunda da senin gibi sıkıntıya düşen eşler ve gerilen aileler ortaya çıkıyor.
Aslında doğrusu güvendiğin aile hekimine, iç hastalıkları uzmanı, üroloji-kadın doğum uzmanına gidip birlikte konuşmalısın. Öğrenmelisin.
Bekleyince bilgi edinemezsin.
Uygulama yapamazsın.
Sorunun çözülmez. Üzülürsün.
Doğal bir süreç bu. Evlilik deneyimi olan arkadaşlarında bu konuda tecrübelerini seninle paylaşabilirler. 1. prensip korkmamaktır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Korku cinsel isteği söndürür
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