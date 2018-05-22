Panik atağım var. Oruç tutabilir miyim?
Düzenli kullandığın ilaç olup olmadığını belirtmemişsin. Bedenen gücün yetiyorsa, kullandığın ilaçlar iftar ve sahur arasında ayarlanabilirlik taşıyorsa deneyebilirsin. Psikolojik tedavi gören insanların bir kısmının kullandığı ilaçların kanda çok dengeli olması gerekir. Mesela "manik depresif" rahatsızlıkta sürekli ilacı kullanması gerekir. Bu hastalık nöbet nöbet bazen depresyon bazen manik atakla tekrarladığından devamlı ilaç almak gerekir. Hem kendine hem başkasına zarar verebilecek hale gelmeden oruç tutabiliyorsan tıbbi olarak bir engel yok.
Hocam, ben kan grubu diyeti okudum. Buna göre ben ekmek yemeli miyim? Kan grubum 0 RH (+). Ne yapmalıyım?
yaklaşımlarından biridir.
Kendine has özellikleri vardır. Ekmek ye. Özellikle beyaz unlu ürünlerden sakınmalısın. Çavdar unlu gıdalar senin için tavsiye edilir.
HANIM TAMAM DERSE OLUR MU?
Hocam iftardan sonra hanımla ilişkiye girsek olur mu? Yani hanım da tamam derse bir şey olur mu? Ertesi gün oruç tutmakta zorlanır mıyım?
İftarda çok miktarda yemek bu durumda tavsiye edilmez. Az az sık sık yemek yemeniz tavsiye edilir. Aşırı efor sonrası yorgunluk mutlaka olacaktır. Gece uyuyup geç sahur yapmak dinlenmeyi kolaylaştırabilir.
Babamın ülseri benim de ülser başlangıcım var. İlaç kullanmıyorum. Ama son 4 gündür karnımda ağrılar başladı. Özellikle iftardan sonra gazım çok oluyor. İlaç kullanmam gerekir mi?
Peptik ülser; mide veya on iki parmak bağırsağında (duodenum), bazen de yemek borusunda oluşan bir yaradır. En sık on iki parmak bağırsağının başlangıç kısmında ve midede görülür. Açlık ağrıları şeklinde veya özellikle gece uyandıran ve sırta yayılan karın ağrıları, yanma, kaynama, hazımsızlık, halsizlik şeklinde ortaya çıkabilir. Ağrılar midenin boş olduğu zamanlarda, öğün aralarında veya yemekten sonra belirginleşir. Birkaç dakika ya da birkaç saat devam edebilir. Açlık, özellikle 12 parmak bağırsağı ülserinin seyrini olumsuz yönde etkiler.
Ramazan aylarında birçok kimsede ülser ağrılarında artma, kanama, ülserin delinmesi gibi sorunlar ortaya çıkar. Ülkemiz hastanelerinde, Ramazan aylarında ülserin delinmesi veya ülser kanaması nedeniyle yatan hastaların sayısında belirgin bir artış gözlenir. Ülserli hastaların oruç tutmamaları doğru olur ya da özel veya ciddi önlemlerin alınması gerekir. Doktorunla görüş ve hemen tedbirini al.
TANSİYONUM DÜŞTÜ
3 yıldır tansiyonum yüksek.
Son 1 haftadır tansiyonum düşük gidiyor. Havalarla ilgisi var mı?
Olabilir. Sıcak havalarda gerek terlemeyle sıvı kaybına, gerekse sıcakta damar yapılarının daha esnek hale gelmesine bağlı olarak tansiyonların dengesi bozulabilir. Kullanılan ilaçlar iyice tansiyonun düşmesine neden olabilir. Özellikle idrar söktürücü olarak bilinenler başta olmak üzere tansiyon ilaçlarının dozları yeniden düzenlenebilir. Ayrıca gecelerin kısa olması yetersiz uyumaya neden olabilir. Zaten gün ışığının fazla olması nedeniyle artan hareket, kısa gecelerle birleşince dinlenmeden uyanmalar söz konusu olabilir. Doktorunla haberleşmelisin. Ayrıca mutlaka tansiyon takibini sürdür.
RİTİM BOZUKLUĞU VAR
Kalbimde ritim bozukluğu var.
3 ay önce tanı koydular. İlaç kullanıyorum. Oruç tutabilir miyim?
Çok zor soru. Ritim bozukluğu birçok nedenle ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Hayati riskleri vardır. Açlıkta kan şekerinin düşmesi, susuzluk nedeniyle ortaya çıkabilecek tansiyon düzensizlikleri ve içinde bulunduğumuz nispeten sıcak mevsimin sonucu olan terlemelerle kan tuz bozuklukları ritim değişikliklerini tetikleyebilir. İftar sahur arasının kısalığı, uyku düzen değişikliği de ilave edilirse hayati risklere neden olabileceğinden hastalığının oruç tutma süreciyle uyumlu olmadığı düşünülür. Senin hayatını riske atarak oruç tutabilirsin diyemiyoruz.
BASURUM VAR. YANIYORUM SANKİ
Hafiz Hocam, 1 yıldır basurum var. Ne yiyorsam yanıp duruyorum. Ateş çıkıyor sanki. Ben nerde yanlış yapıyorum?
Acı biber olabilir. Kahve, kola, kakao, sıcak çikolata gibi kafeinli gıdalar seni yakıyor olabilir. Bu gıdalardan uzaklaş. Lifli beslen.
Kepekli beslen. Yeterince su iç. Tuvaletin gelince erteleme. Mutlaka git.
Nafiz Bey, dün iftardan sonra ishal oldum. Güllaç mı yaptı anlayamadım. Sizce neden?
Sofranın kalanını saymadığın için kesinlikle güllaçtandır diyemem. Sofradan önce temas ettiklerin, sofradaki yemekler, sofradaki kişiler ishal kaynağı açısından toptan şüpheliler. El temizliği yapılmaması en sık rastlanan sebeplerdendir. Beklemiş gıdalar, çok şekerli gıdalar ishale neden olabilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Panik atağım var. Oruç tutabilir miyim?
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