İlişki sıklığını çiftler belirler

Bu soru nasıl sorulur bilmiyorum. Ama haftada kaç kere eşle ilişki normaldir? Ben her gün diyorum. Eşim yok ben çalışıyorum diyor.

Eşler arasındaki cinsel ilişki birlikte tanımlanan bir süreçtir. Sayısal bir ortalama haftada 1-2 beklenen süreçtir. Ama eşlerin bedensel, ruhsal, sosyal durumları bu sayıyı etkileyebilir. Cinsel aktivite aynı zamanda yorucu bir durumdur. Bununla beraber her şeyin aşırısı da zarardır. Bunu da hatırlamak gerekir.

Hemen hemen her gün kasıklarıma kadar kramp giriyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. Nedeni ne olabilir?

Her 2 kasığa birden giren kramp şikayetlerinde öncelikle lif kas zorlanmaları akla gelir. Bu konu ile ilgili tedbirler, doğru egzersiz tekniklerini kullanmaktır. Bununla beraber magnezyum kalsiyum eksiklikleri tespit edilmeli gerekirse ilaç takviyesi yapılmalı. Özellikle kan testleri ile durum tespit edilmelidir. Ayrıca bağ dokusu hastalıkları açısından romatizmal testler olarak bilinen crp, rf, sedimentasyon tetkiklerinden faydalanılabilir. Ama en önemli konu diğer bilgi ve muayene bulgularının tespit edileceği bir muayene ve doktor kontrolüne girmektir.

ANANAS ZAYIFLATIYOR

Hocam daha önce dediklerinizi yaptım. Artık daha rahat uyuyorum. Şimdi de ricam şu. Çok meyve yiyorum. Bu da kilo yaptı. Ne yapayım?Zayıflatıcı bir meyve ye. yani ananas tüket. Örnek her gün en az 2 öğününde meyve tercihin 1 hafta ananas olsun. Her öğünde yaklaşık yarım veya üçte bir ananas yiyebilirsin. 1 hafta sonra tartıya çık. Sonucu bana ilet. Ananas içinde bromelain isimli bir enzim var. Bu maddenin zayıflatıcı etkisi olduğu biliniyor.

D VİTAMİNİ İÇİN GÜNEŞLENİN

Merhaba Nafiz hocam, benim D vitaminim 10 çıktı. Denize gitsem düzelir mi?

Düzelmez. Önemli olan deniz değil güneştir. Bu nedenle yeterince güneş ışığı almalısın. Ancak başlangıçta D vitamin düzeyini normale getirecek tedavi uygulanmasını tercih ederim. Tedavide enjeksiyon etkili olacaktır. Normalleştikten sonra güneş temasını arttırmalısın.

TANSİYON AŞKI ETKİLER

Eşim 34 yaşında. 2 yıllık evliyiz. 3 ay önce "Tansiyon yüksek" dediler. İlaç verdiler. Kullandı. Şimdi ilişkimiz filan yok. Yani olmuyor, istemiyor, isteyince olmuyor. Benden mi soğudu?

Eşinle konuş. Tansiyon ilacı başlayan doktoruna gitsin. Bu durumu anlatsın. İlaç yan etkileri olur. İlacı değiştirebilir. Ayrıca kan şeker düşmeleri genç erkek hastalarda tansiyon yükseltebilir. Bunu ilaçla çözmeye kalkarsak iyice performansı düşebilir.

Troid hastalığım var. Haşimatoymuş. Ben Japon değilim. Şimdi "Yanlışlık olabilir mi?" dedim. Hastaları karıştırdılar mı acaba?

İsmi Japon ismi gibi ama hastalık Japon hastalığı değil. Troidit hormon hastalığıdır. Troid bezi çalışması bağışıklık sisteminden kaynaklanan bir nedenle bozulur. Bu nedenle düzenli klan testleri yapılır. Bu da normal. İlaçları, dozları ara sıra kan hormon durumuna göre değişebilir. Merak etme takibi sürdür.

Merakımdan soruyorum. Çünkü cevabı bilmiyorum. Şimdi erkekler ilişkide ne kadar sert kalmalı. Yani ideal süre nedir?

Erken boşalma, iktidarsızlık tanımlamaları daha çok çiftlerin birliktelik sırasındaki durumları ile ilgilidir. Örnek 15 saniyelik sürede çiftler birlikte rahatlıyorsa bu süre normaldir. Yok 10 saniyelik sürede de birlikte rahatlama varsa bu da sorun değil. Yok taraflardan biri 60 saniyede rahatlıyor diğeri 120 saniyede rahatlıyorsa biri diğerine göre erken rahatlıyor demektir. İşte o zaman ilişki uzmanlar tarafından değerlendirilebilir.

Nafiz hocam, sürekli olarak geniz akıntısı ve boğaz iltihabı çekiyorum. Bir türlü geçmiyor. Ne iyi gelir?

Demek ki sebep tespit edilmedi. Yapılan uygulamalar tekrarlayan enfeksiyonları geçici olarak düzeltti. Ama sebep düzeltilmedi. Özellikle sinüzit, burun tıkanıklığı ve buna neden olabilecek alerji, geniz eti, polip, burun kemik deviasyonu gibi sebeplerin netleştirilmesi gerekli. Tanıya göre tedavi planlanmalı. Burun tıkanınca ağızdan nefes alıp verme başlar. Buda tekrarlayan boğaz enfeksiyonlarına neden olur. Sinekleri avlamak yerine bataklığı kurutmanın peşine düşün.

Tırnak mantarı tedavisi gördüm. Ama işe yaramadı. Parmağımdan bütün elime sıçradı. Ne yapmam gerekir?

Mantara neden olan sebeple temasınız devam ederse tedaviye rağmen mantar tekrarlar. Temas ettiğiniz maddeler, kişiler gibi mantarın tekrarlamasına neden olan kaynağı araştırın. Ayrıca farklı ilaç kullanımları gerekebilir. Aynı doktor tarafından takip edilin.