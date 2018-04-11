Sürekli ilişki düşünüyorum
Her şeyin aşırısı zarardır. Bir kişinin altı aydan uzun bir süre boyunca dürtüsel olarak cinsel arzu, düşünce ve davranışlarını kontrol edememesi bir hastalıktır. Kadınlardaki ismine 'nemfomani', erkeklerdeki ismine 'Satiriazis' denir.
Hiperseksüalitenin erkek versiyonu satiriazis; sürekli cinsel açlık, cinselliğe düşkünlük ve doyumsuzluk olarak tanımlanan bir psikolojik bozukluktur.
Erkeklerde görülen önemli cinsel sorunlardan birisidir. Öncelikle mutlaka psikologa gerekirse psikiyatriste başvur. Tedbirini almazsan bedensel, ruhsal ve sosyal kayıplar hayatını alt üst edebilir.
67 yaşındayım. Prostat var. Şekerim var. İlişkide zorlanıyorum. Ne yapmam lazım?
Yaş ve şeker hastalığı beraberinde hipertansiyon ve tıkayıcı kalp ve damar hastalıklarına neden olabilir. Bu hastalıkların ilk bulgusu iktidarsızlık, sertleşme sorunu olabilir.
Yani ilişki de zorlanmak deyince en azından ben böyle anladım. Kan şeker düşüklüğü de yüksekliği de başarısız ilişkiler neden olabilir. Ayrıca Diabetik Nöropati dediğimiz şeker hastalığına bağlı sinir hasarı olmuşsa bu da ilişkiyi olumsuz etkiler.
Prostat büyümesinin ilaçlarını düzenli kullan. ultrason kontrollerini kaçırma. Stres önemlidir.
Ya olmazsa dersen olmaz.
İç hastalıkları ve üroloji uzmanı bu işi çözer.
Gerekirse mutluluk çubuğu ihtimali bile olabilir. Çözüme koş.
Umutsuzluk gereksiz.
EŞİME KARŞI İSTEĞİM AZALDI
53 yaşında güzel bir kadınım. Yani beni beğenirler. Ancak eşime karşı isteğim azaldı. Bence normal değil. Menopozda mıyım? Adetim devam ediyor. Ne dersiniz. Bizim işimiz bitti mi?
Hayır. Cinsel isteksizlik her yaş döneminde olabilir.
Çeşitli nedenlerle ortaya çıkar. Uyku düzeniniz, eşinizle yıllar süren huzursuzluk paylaşımınız, hep aynı tekrar durumları hem heyecanı hem isteği azaltabilir. Değişiklikler yapın. İlişki ile ilgili yer, zaman ve mekan değişiklikleri yapın.
Heyecanlarınızı sürece ekleyin. Eşinizle birlikte bu konuda farklılıklar yaratın. bir de beslenmenize dikkat edin. Çok aç, çok tok olmayın. Sofranızdan ginseng, maydanoz, rezene, anason, zencefil ve çemen otu eksik etmeyin.
Bunlar rijiditede önerilen fitoterapik çözümlerdir.
Doktor Bey çok sıkılarak size bir şeyler yazmak istiyorum. 38 yaşında bayanım. 3 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşime ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktora gittim galiba tam anlatamadım. Erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Herhalde karıştırdı. Eşim zannetti. Yardım eder misiniz?
Muhtemelen testosteron hormon tahlili istenmiştir.
Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar.
Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, hipotrdi, kan şeker düşüklüğü halleride bu şikayetlere neden olabilir.
İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.
Doktor Bey, sertleşme sorunum var. 37 yaşındayım. 6 aydır şikayetim devam ediyor. Doktor gece penis sertleşmesi testinden bahsetti. İyi de bende zaten sertleşme olmuyor. Başka test yok mu?
Sertleşme şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır.
Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı-evham kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur.
Sen uyuyunca penis uyanır.
Bunun dışında, penis kan akımı ölçümü serum testosteron, FSH, LH ve Prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroid hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir.
Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Sürekli ilişki düşünüyorum
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