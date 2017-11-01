Yol Durumu
  1. Depresyon hapı cinsel hayatımı bitirdi
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 01 Kasım 2017, Çarşamba

Şekerini düzenle aşkta kaybetme

46 yaşındayım. Şeker tanısı konuldu. Şeker cinsel hayatı etkiliyormuş. Bunun olmaması için nelere dikkat etmeliyim?
Mutlaka hastalığı kabul edip hastalığa uyum sağlamalısın. Hastalığın gereklerini yerine getirirsen sıkıntı yok. Cinsel yaşamını normal sürdürebilmek için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz önemli. Kısa dönemde düşük ve yüksek şeker düzeylerini önlemek cinsel yaşamınızı dolaylı yoldan iyileştirebilir. Uzun dönemde kan şekerinin iyi kontrol edilmesi, diyabet ile ilgili komplikasyonların önlenmesine yardımcı olarak cinsel fonksiyonlarınızın düzelmesini sağlayabilir. Bu durum, şekerinizi normal sınırlarda tutmak için uygun dozda ilaç almanız anlamına gelmektedir. Uzun süren yüksek şeker düzeyleri sizi yorgun düşürebilir. Böylelikle ereksiyon problemi yaşayabilirsiniz. Ayrıca hiperglisemi kadın ve erkek cinsel organında mantar enfeksiyonlarına yol açabilir.

​CİNSEL HAYATA FITIK DARBESİ!
Eşime 1 yıl önce bel fıtığı tanısı koydular. Son 2 aydır bel ağrısı var. Bir de cinsel ilişkide sertleşme sorunu başladı. Doktora gittik. Fizik uzmanı 'Cinsel hayatınız etkilenir' dedi. Halbuki biz bir şey anlatmadık. Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?
Etkileyebilir. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, belde-bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizlikler de olabilir. İhmal etmeyin.
Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.

Hamileyim. Gebe kalınca nasıl süt oluyor? 'Emzirdikçe sütün gelir' diyorlar. Bu nasıl oluyor?
Süt salınımını sağlayan hormon prolaktindir. Gebelik boyunca "bu hormonun üretimi artar. Prolaktin süt bezlerinin süt yapmasını ve depo edilmesini sağlar. Fakat süt salınımı olmaz. Bunun nedeni de "plasenta" dediğimiz anneden bebeği besleyen organın ürettiği östrojen ve progesteron hormonlarıdır. Prolaktinin meme üzerindeki süt yapımını uyarıcı etkisi, progesteron tarafından baskılanır. Doğumdan sonra plesenta anne bedeninden ayrılır. Progesteron azalır. Süt salınımı başlar. Bebek emdikçe oksitosin hormonunun salınımı artar.

32 yaşındayım 3 yıldır fırıncının yanındayım. Gece 2'de iş başlıyor. Güneş yüzü göremiyorum. Adetlerim düzenli. D vitamini kullansam faydalı olur mu?
Öncelikle bir kez kan tahlili yaptır. Herhangi bir ilaç kullanmadan sende ne kadar bulunduğunu bilelim. D vitamini yağda erir. Kemik yapı ve onunla ilgili dokular için önemli görevlere sahip bir vitamindir. Ayrıca yağda eriyen ve kalsiyum, fosforun sindirim yollarında kullanımında da faydaları vardır. Özellikle çocuklarda büyüme için gereklidir. Günde 20 dakika dizlere kadar ve dirseklere kadar sıyrılıp güneşe gösterilen cildimiz yeterli D vitamini üretebilir. Doğal olanı budur. Yine de D vitamini açığı varsa tedavi/ destek amaçlı D vitamini kullan.

51 yaşındayım. Gece sık idrara çıkmaya başladım. 'Şeker olmasın' diye doktora gittim. 'Prostatın büyük. Dikkatli ol' dediler. Kanser olur muyum? Onun için mi dikkatli olmamı istediler?
İyi huylu prostat büyümeleri kanser değildir. Kansere de sebep olmaz. Ancak, gerek prostat bezi büyümeleri gerekse prostat bezi kanserleri ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Prostat kanseri prostat bezi büyümesi olmayanlarda da çıkabilir. 'Prostat bezi büyüdü' diye kanser olmaz. Şikayet olmaksızın da kanser olabilir. Bu nedenlerden dolayı daha önce prostat kanseri için hiçbir inceleme yapılmadıysa bile prostat belirtileri ile başvurduğunuz üroloğunuz kanser açısından takip yapabilir.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar