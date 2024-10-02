Murat Özbostan

Daha ligin yedinci haftası bitti. Sanki sezon sonu gelmiş gibi bir kavga, bir kaos ortamı yine hortladı. Bunları dillendirmekten, dinlemekten, yorumlamaktan gerçekten canım sıkılıyor artık.. Futbolseverler bıktı.. Transfer dönemi geçirdiniz, çok büyük paralar ödediniz, sizden taraftarlarınız iyi futbol ve başarı beklerken sürekli açıklama yapıp bir algı oluşturuyorsunuz.

Herkes diyor ki bize operasyon yapılıyor. Özellikle de Fenerbahçe. Ali Koç başkan olduğu günden beri yedi yıldır Fenerbahçe'ye operasyon yapılıyor… Bunu biz söylemiyoruz, kendileri ve dönem dönem görev yaptığı yöneticiler ifade etti… Her ne hikmetse bu operasyonu kimin yaptığını bir türlü yedi yıldır öğrenemedik. Son olarak asbaşkan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye karşı yine bir oluşum olduğunu, haklarının yenildiğini ve hakemlerin bu işin baş aktörü olduğunu uzun uzun anlattı.. Acun Bey'e göre Fenerbahçe ciddi derecede mağdur. Peki Fenerbahçe şöyle sezon başından beri bakarsak futbol adına taraftarın istediği oyunu ortaya koyuyor mu? Hayır… Maçlarını kazanırken taraftar huzurlu bir şekilde 90 dakikayı geçiriyor mu? Hayır.. Mourinho geldiği günden beri Fenerbahçe bir farklılık yarattı mı? Hayır… Portekizli teknik adam, oynattığı futbolla değil yaptığı eylemlerle dünya basınına Türk futbolunu olumsuz manada tanıtıyor… Peki Galatasaray! Sarı-kırmızılı camia zaten aylardır kaynıyor. Futboldaki son dönemdeki iyi sonuçlardan sonra bir durulma dönemine girilmişti ama Okan Buruk'un son Kasımpaşa maçındaki sinirli tavırları ve söylemleri de açıkçası Galatasaray'a zarar verdi. Bakılırsa en çok Beşiktaş'ın canı yanmış. İşte son Kayserispor maçında yine kazanmasına rağmen hakem yönetimi ve VAR'da alınan kararlarla canı yandı… Beşiktaş'ın yarışın dışına itilmesi gibi bir operasyon olduğunu da Beşiktaşlılar düşünüyor. Trabzonspor da her hafta hakemlerle ilgili açıklama yapma gereği hissediyor. Şimdi bu sorunlar nasıl çözülecek? Biz futbolun içine nasıl gireceğiz? Nasıl sadece oyun izleyeceğiz? İşte bunları çözecek olan da Türkiye Futbol Federasyonu… Böyle sessiz kalarak işin içinden çıkamaz. Ya masaya yumruğunu vuracak, 'Susun kardeşim" diyecek ya da sessizliğine devam edecek. Bu hakemlerin düzelmesi için yabancı hakem gelmesi gerekiyorsa gelecek. Bir anlamadığım nokta da geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği toplantı yapıyor, Ali Koç çıkıyor toplantının ardından 'Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı sunuma bayıldık, sabırlı olmak gerek' diyor. Bu bütün kulüplerin düşüncesi mi yoksa Ali Bey'in düşüncesi mi? Madem hakemlere karşı sabırlı olmak gerekiyor, niye basın toplantıları yapılıyor, niye kulüp sitelerinden açıklamalar yayınlanıyor? Bu ne yaman çelişki! Lütfen sakinleşin, ülkede bir kaos yaratmayın, bırakın insanlar keyifli bir şekilde futbollarını izlesin…