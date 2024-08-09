ARTIK sebebi gen midir, zeka mıdır tartışılır.

Fakat bir gerçek vardır ki kadınlar her zaman daha mantıklı düşünebilen, muhakeme yeteneği daha gelişmiş varlıklardır ve tartışmalardan çoğu kez haklı olarak çıkarlar...

Çoğu zaman erkeklerin "Tartışmayı uzatmamak adına susuyorum" veyahut "Tartışma alevlenmesin diye haklı olduğunu kabul ediyorum" konulu serzenişleri daha ziyade "Kuracak cümle bulamıyorum", "Nasıl olup da her zaman bu kadar mantıklı konuşursun" manasına gelmektedir...

O anki tartışmayla alakası olmayan, daha önce konuşulup halledilmiş eski bir konu derhal masaya konur. Tartışma eski konuya yönlendirilir.

Haksız çıkmaya başladığı anda karşı atağa geçmek suretiyle, olmayan olgulardan şüphelendiğini belirterek erkeğin savunmaya geçmesine yol açar.

Haksız çıkmaya başladığında ağlayarak ya da üzülmüş görünerek yufka yürekli erkeğin hassasiyetini kullanır.

Hiçbiri işe yaramazsa ve haksız çıkıyorsa kaçan kovalanır kuralını uygular.

Sinirlenip, 'Ben gidiyorum' der ve erkeğin panikleyerek konuyu unutup onun gitmesini engellemesini sağlar.

Son çare olarak haksız çıktığı anda dişiliğini kullanır. Erkeğin aklını başından almak suretiyle konuyu unutturur.

Bu kadar sağlam silahları kızlar acımasızca kullanırken erkeklerin tartışmada haklı çıkması zaten beklenemez.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Neredeyse tüm renklerin fiziksel bir dalga boyu vardır, ancak Magenta tonunun yoktur.

Bunun yerine, beyin aslında rengi "yeşil değil" olarak görmektedir.

İnsan davranışları üzerine yapılan çalışmalar, cep telefonunu kaybeden bir kişinin neredeyse ölümle burun buruna gelme korkusuna benzer bir korku yaşadığını gösteriyor.

Paranızı kendinize harcamaktansa başkalarına harcadığınızda daha mutlu hissedeceksiniz.



TESPİTLİ YORUM

@cemisciler Eskiden bir şey alacağım zaman uzun bir süre düşünür öyle almazdım, şimdi hemen almıyorum.



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@aylinomurca Bankamatik sırasında öylece duruyorsunuz bari herkes önündekinin omzuna masaj yapsın...



GÜLÜ YORUM

@gfbdemirbag Mersinli arkadaş Erzurum'u kazandı. "Çok üşüyorum ben burada ama sen üşümezsin Erzurumlu'sun" diyor. Niye oğlum kar lastiği miyim ben?..



ALKIŞLI YORUM

Aldığı karpuz kötü çıkarsa geri getireceğini söyleyen teyzeye pazarcının cevabı: "Niye, sizin evde çöp yok mu teyze?"