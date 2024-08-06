EN son 1960'da falan görülmüş. Tabii biz görmedik yaşımız yetişmedi, büyüklerimiz anlattı. Demem o ki; varmış yani zamanında "Peki" diyen kadın... İşin şakasını bırakalım. "Peki" kelimesi iyi mi yoksa kötü mü anlam içeriyor diye düşünürken, bir de bunun kadın ağzında dolananı vardır ki işte o işleri hepten sarpa sarıyor. Aslında "Peki" dedikten sonra iç sesiyle konuşma haline geçen kadındır. "Peki"nin söyleniş tonuna göre bu anlaşılır zaten. Bunları şöyle örneklerle açıklayabiliriz.

MİSAL 1: Eğer; yalnız 'Peki' diyorsa trip yapıyordur.

- Biraz sesim yükseldi kusura bakma hayatım.

- Peki...

MİSAL 2: Bir işle uğraşırken sizin ona yaklaşıp yardımcı olmanızı sağlar.

- Bırak ben yapayım...

- Peki hayatım, nasıl istersen.

Burada hatun kişi bıyık altından gülmektedir.

Çünkü işi size yüklemek istemiştir. Aslında yapamayacağı bir işi denemeye çalışmış ama sizden bir hamle göremeyince vicdanınızı sızlatıp harekete geçmenizi sağlamıştır.

MİSAL 3: Tartışma yaşanırken bir anda "Peki" demesi her zaman işe yarar.

- O kızla ortak arkadaş ortamında tanıştım, valla bak.

Mal bir kız zaten aşkım, ben seni seviyorum...

- İyi, peki. Kadının iç sesi:

Peki dediğime bakma sen, burnundan fitil fitil getiricem ben bunları. Unutmam da...

MİSAL 4: "Peki öyle olsun." Bu cümlenin anlamı, 'Doğrusunu istersen ben istemiyorum ama neyse'dir.

Konuyu kapatır ama eğer ters giden bir şeyler olursa "Ben sana dememiş miydim?" ile başının etini yer kadın.

MİSAL 5: Eğer; "Peki canım, peki bebeğim, peki tatlım" diyorsa anlayışlı kadındır. Fakat kadınlar bir şeye peki diyorsa, mutlaka ona faydası olan bir şeydir.

MİSAL 6: Anlayışlı kadın olabilir. Çoğu zaman da alttan alan hatta fedakar olan kadındır.

Kıymetini bilin. Genelde düşünceli ve hassastır.

Yani kendisine bir yamuk yaptığınızda da bu kadar düşünceli ve hassas olur.

Varın gerisini siz anlayın.

MİSAL 7: Eğer bir kadın "Peki" ile soru cümlesine başlıyorsa, işin zor. Size hiç çalışmadığınız yerlerden soru sormaya çalışıyordur.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı çalışmak için 24 milyon watt güce ihtiyaç duyuyor, ancak beynimiz yalnızca 20 watt'a ihtiyaç duyuyor ve 100.000 kat daha hızlı çalışıyor.

Günümüzde lise öğrencilerinin ortalama kaygı düzeyi, 1950'lerin başında psikiyatri koğuşunda yatan ortalama bir hastayla aynı.



TESPİTLİ YORUM

@iamomero Onlarda: "Evden çıkarken hırsızlara karşı kapıları kilitlemeli ve alarmı etkin hale getirmeliyiz." Bizde: "Lambayı açık bırak da zannetsinler evdeyiz..."



GÜLÜ YORUM

@1mississippi3 Dedem nenemi kaçırdığı zaman kızın ailesi ondan şüphelenmesin diye üç gün boyunca onlarla beraber kızı aramış.. Aşk mı çakallık mı anlamadım...



ALKIŞLI YORUM

Üniversitedeki iki sevgilimden biri Makedon biri de Boşnak'tı.

Babam bir sohbet esnasında olaya son noktayı koydu: "İyi ki üniversiteyi dört senede bitirdin. Yoksa Viyana kapılarına dayanacaktın!"