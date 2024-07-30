PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Dır dır
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 30 Temmuz 2024

Dır dır

TARİHÇESİ binlerce yıl eskiye dayanır; hayatın olmazsa olmazıdır kadın dırdırı.
Bir kadının dırdırı hiçbir yaşta ve durumda çekilecek cinsten değildir. Ancak maalesef dırdır bir kadın için engellenemez bir şeydir.
Çekip gitseniz gidilmez, bu yaştan sonra ayrılsanız yeni birini bulacaksın da kasacaksın da yine dırdır başlayacak da hiç katlanılmaz.
Sabredilir, 'Allahım ben ne suç işledim?' denilir. Alttan alınır, yoksa olay daha da büyür. Hele bir de evliysen, yandı gülüm keten helva.
Eğer erkekseniz kaçınılmaz bir olaydır.
Dırdırın üç evresi vardır:
Çocukken anneden duymaya başlarsınız. Gençken kız arkadaşınızdan duymaya başlarsınız.
Evlenince ise ölüme kadar karınızdan duyarsınız.
En etkili silahtır ve 'dırdır' deyip geçiştirilemeyecek kadar önemli bir beyin yıkama mekanizmasıdır.
Bir erkek, kadının dırdırla elde etmek istediği şeylerin önüne geçemez, sadece geciktirebilir.
Sürecin sonunda ise kadının isteği gerçekleşir ve erkek kendini biraz daha saf, biraz daha mal hisseder. Erkenden bu gerçeğin farkına varabilmiş sınırlı sayıda erkek, dırdıra mahal bırakmadan kadının her istediğini yerine getirip süreç sonundaki yenilmişlik ve mallık hissiyatından kurtulurlar.
Dırdırın erkekte 3 şekilde cevabı vardır.
Yeni başlayan ilişki: Evet hayatım.
Uzun sürmüş ilişki:
Tamam aşkım.
Evlilik: Bi sus be kadın.
Yaşlılık: Neeee, ne dedinn?
Bir arkadaşımın annesi bu konuda filozofça yorum yaptı:
"Dırdır yapmayıp sussak, o da erkeklere batardı." Bakın dünyanın neresinde olursa olsun bu iş aynı şekilde yürüyor.
Çin'de kamyon şoförlüğü yapan Zhou isimli adam, Yangtze Nehri'nde feribotta giderken, karısının dırdırına daha fazla dayanamayarak kendini nehre attı. Zhou, 1 mil yüzdükten sonra karaya çıkmayı başardı ve "Öleceğimi sandım ama karımın dırdırından iyidir" dedi. Zhou'nun eşi ise bundan sonra çok konuşmayacağına dair eşine söz verdi. Sevgili Zhou, inanma durmaz. Sevgili hemcinslerim bu işin sonu yok.
Yani atın ölümü arpadan olsun deyip geçeceksiniz.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Tarihin en uzun boks müsabakası 6 Nisan 1893'te Andy Bowen ile Jack Burke arasında gerçekleşti ve 110 raunt, yani 7 saat 19 dakika (21:15-04:34) sürdü; müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
Yapılan araştırmalar koruyucu madde içermeyen gıdaların tüketilmesinin IQ'yu yüzde 14'e kadar artırdığını gösteriyor.

TESPİTLİ YORUM
@Veloriel - Özel sağlık sigortası yapıyor musunuz?
- Hayır ama SGK yapıyoruz - O yasal sorumluluğunuz zaten?
- Ama olduğu gibi, en yüksekten yatırıyoruz - O da yasal sorumluluğunuz zaten?

GÜLÜ YORUM
@dunyanin6dabiri.
Kedilerin biz tuvalete girince banyoya gelip beklemesi bir teoriye göre vahşi doğada tuvalet sırasında savunmasız oldukları için birbirlerini kollamaları yüzündenmiş.
Tuvalette aniden bir yırtıcı saldırırsa diye kendince koruyor seni yani. şu inceliğe bakar mısınız?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
'Yok bir şey' 29 Temmuz 2024, Pazartesi Yönetim dersleri 28 Temmuz 2024, Pazar Sevgilinin arkadaşları 27 Temmuz 2024, Cumartesi Adam psikolojisi 26 Temmuz 2024, Cuma
Mert Kılıç’la 11 yıllık aşk yuvası! Yalan’ın Melike’si Aslıhan Güner’in evine bakın! Çiçeklerim bugünümün mutluluğu deyip paylaştı
11 yıllık aşk yuvası!
Filenin Sultanları Paris 2024’e harika başladı! Hollanda’yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendiler
Filenin Sultanları Paris 2024'e harika başladı!
Kızılcık Şerbeti’nin yeni Görkem’i bakın kim oldu! Bir dönemi böyle bitirdiler
Kızılcık Şerbeti'nin yeni Görkem'i bakın kim oldu
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA 2024! MEB e-Okul LGS 1. nakil sonuçlarına nereden bakılır? 2. nakil başvuruları başladı mı?
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi
Beşiktaş'a transferde 2 müjde birden! 'Evet' dedi
SON DAKİKA