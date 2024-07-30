TARİHÇESİ binlerce yıl eskiye dayanır; hayatın olmazsa olmazıdır kadın dırdırı.

Bir kadının dırdırı hiçbir yaşta ve durumda çekilecek cinsten değildir. Ancak maalesef dırdır bir kadın için engellenemez bir şeydir.

Çekip gitseniz gidilmez, bu yaştan sonra ayrılsanız yeni birini bulacaksın da kasacaksın da yine dırdır başlayacak da hiç katlanılmaz.

Sabredilir, 'Allahım ben ne suç işledim?' denilir. Alttan alınır, yoksa olay daha da büyür. Hele bir de evliysen, yandı gülüm keten helva.

Eğer erkekseniz kaçınılmaz bir olaydır.

Dırdırın üç evresi vardır:

Çocukken anneden duymaya başlarsınız. Gençken kız arkadaşınızdan duymaya başlarsınız.

Evlenince ise ölüme kadar karınızdan duyarsınız.

En etkili silahtır ve 'dırdır' deyip geçiştirilemeyecek kadar önemli bir beyin yıkama mekanizmasıdır.

Bir erkek, kadının dırdırla elde etmek istediği şeylerin önüne geçemez, sadece geciktirebilir.

Sürecin sonunda ise kadının isteği gerçekleşir ve erkek kendini biraz daha saf, biraz daha mal hisseder. Erkenden bu gerçeğin farkına varabilmiş sınırlı sayıda erkek, dırdıra mahal bırakmadan kadının her istediğini yerine getirip süreç sonundaki yenilmişlik ve mallık hissiyatından kurtulurlar.

Dırdırın erkekte 3 şekilde cevabı vardır.

Yeni başlayan ilişki: Evet hayatım.

Uzun sürmüş ilişki:

Tamam aşkım.

Evlilik: Bi sus be kadın.

Yaşlılık: Neeee, ne dedinn?

Bir arkadaşımın annesi bu konuda filozofça yorum yaptı:

"Dırdır yapmayıp sussak, o da erkeklere batardı." Bakın dünyanın neresinde olursa olsun bu iş aynı şekilde yürüyor.

Çin'de kamyon şoförlüğü yapan Zhou isimli adam, Yangtze Nehri'nde feribotta giderken, karısının dırdırına daha fazla dayanamayarak kendini nehre attı. Zhou, 1 mil yüzdükten sonra karaya çıkmayı başardı ve "Öleceğimi sandım ama karımın dırdırından iyidir" dedi. Zhou'nun eşi ise bundan sonra çok konuşmayacağına dair eşine söz verdi. Sevgili Zhou, inanma durmaz. Sevgili hemcinslerim bu işin sonu yok.

Yani atın ölümü arpadan olsun deyip geçeceksiniz.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Tarihin en uzun boks müsabakası 6 Nisan 1893'te Andy Bowen ile Jack Burke arasında gerçekleşti ve 110 raunt, yani 7 saat 19 dakika (21:15-04:34) sürdü; müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Yapılan araştırmalar koruyucu madde içermeyen gıdaların tüketilmesinin IQ'yu yüzde 14'e kadar artırdığını gösteriyor.



TESPİTLİ YORUM

@Veloriel - Özel sağlık sigortası yapıyor musunuz?

- Hayır ama SGK yapıyoruz - O yasal sorumluluğunuz zaten?

- Ama olduğu gibi, en yüksekten yatırıyoruz - O da yasal sorumluluğunuz zaten?



GÜLÜ YORUM

@dunyanin6dabiri.

Kedilerin biz tuvalete girince banyoya gelip beklemesi bir teoriye göre vahşi doğada tuvalet sırasında savunmasız oldukları için birbirlerini kollamaları yüzündenmiş.

Tuvalette aniden bir yırtıcı saldırırsa diye kendince koruyor seni yani. şu inceliğe bakar mısınız?