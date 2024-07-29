ERKEKLERİN yaradılışları gereği daha basit bir düşünce tarzına sahip olmasından dolayı yaşadığı bir sıkıntıdır...

Ahh ahh o nasıl bir imtihandır?

"Peki desen" olmaz, "Ne var ya hadi söyle" desen olmaz, "Rahat bırakayım neyse" desen sen dayanamazsın. Öyle bir şeyler işte..

Bir problem sezdiği anda bir erkeğin yapacağı şey bellidir...

Erkek: Hayatım neyin var?

Kadın: Yok bir şey Erkek: Peki.

Görüldüğü gibi yaklaşık 3 saniye içinde kafasındaki soruya cevap almıştır... Bir şey olmadığına göre hayatına devam eder... Ancak kazın ayağı öyle değil... Hatta kızın ayağı da öyle değildir. Kız erkeğe ayak yapmıştır ki, bu ayakta tek geçerim.

O 'yok bir şey'in altında kim bilir ne anlamlar yatıyor...

Offf anlatamam.

Es kaza madem bir şey yok deyip aldırış etmediyse, keserin sapını yedi demektir...

Tabii bu genelde 20'li yaşların ortalarına kadar sorun oluyor... Çünkü o güne kadar en az 250 kere bu 'yok bir şey' cevabına inandığı için mahvedilmiş olan zavallı erkek 20'li yaşlarından itibaren gerçekten bir şey olmasa bile karşısındaki kadının üstüne gidip "Ne oldu?", "Neyin var?" "Bak doğru söyle" vs şeklinde kendini sağlama almaya çalışıyor..

Erkek: Canım ne oldu?

Kadın: Yok bir şey...

Erkek: Peki, öyle diyorsan.

Kadın: Ne demek öyle diyorsan yahu ısrar etsene, illa söyleyeceksin desene, sen böylesin işte, rahatsın. aman senin başın ağrımasın...

Erkek: Ama...

Kadın: Ama filan deme bana, ne aması ne aması. Yahu insan azıcık değer verir, biraz üsteler, anlamaya çalışır bu kızın ne derdi ne diye...

Erkek: Ama sordum ya...

Kadın: Ne sordun, ne sordun? Sormuşmuş, bak sordum diyor ya. Neyi sordun, ne zaman sordun? Peki öyle mi, peki ha... Al sana peki...

Sözün özü... Eğer karşısınızdaki kadın size 'yok bir şey' diyorsa... Bir şeyleri yediniz demektir...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

7 rakamı hakkında ilginç gerçekler nelerdir?

7 rakamı sıklıkla mistik bir sayı olarak kabul edilir ve maneviyat ve yüksek bilinçle ilişkilendirilir.

7 rakamı birçok kültürde uğurlu kabul edilir ve sıklıkla iyi talihle ilişkilendirilir.

7 rakamı, birçok kültürde büyülü sayı olarak kabul edilen üç ve dört rakamının toplamıdır.

7 numara ile ilgili ilginç gerçeklerden biri de ortalama bir insan uyku döngüsünün yaklaşık yedi saat sürmesidir.

7 rakamı kumarda şansla ilişkilendirilir ve birçok oyunda kazandıran sayı olarak kabul edilir.

7 rakamı çeşitli kültürlerdeki önemi nedeniyle bazen "Evrenin uğurlu sayısı" olarak adlandırılır.

Haftada yedi gün vardır ve her gün gök cisimlerinin adlarıyla anılır.



TESPİTLİ YORUM

@sadbutrettin Spor yaptığım dönem 1-2 gün vücudumu dinlendireyim diye verdiğim ara, bugün tam 2 yaşında...



GÜLÜ YORUM

@Bedirrrhan Gebelik planlaması için gelen hastaya "Eşinizle bir akrabalığınız var mı?" sorumuza "Evet tabii ki eşim oluyor" demesi…