- KADINLAR bir erkeğin sözleriyle aşık olurlar, onun eylemleri sayesinde aşık kalırlar.

- YABANCI bir adamın "Sevgili", "Tatlım", "Aşk" gibi samimi isimler kullanmasını itici bulurlar.

Bunu söylemenin onu etkilediğini düşünebilir, ancak ona göre bu samimi isimleri rastgele bir kadına kullanması ucuz bir şey.

- ONA "Seni seviyorum" demeden önce, bu sözcüklerin anlamını, derinliğini, ağırlığını ve sorumluluğunu bildiğinizden emin olun.

- YAVAŞÇA ortaya çıkmayı sever, onu zorlamayın veya acele ettirmeyin.

- KALBİ aşka inansa bile, neden sevmesi gerektiğine ikna edilmesi gerekir.

Kalbini saklandığı yerden çıkarmak sana kalmış.

- SADECE ciddiyseniz onda sevgi uyandırın.

- DÜRÜSTLÜK çok önemlidir. Ne kadar acı verici veya katlanılması zor olursa olsun ona gerçeği söyleyin, böylece sizi daha çok sevecek ve güvenecektir.

- KADINLAR ilgi görmeyi sever, ona ilgi göstermediğinizi fark ettiği anda bunu aranızda bir şeylerin bozulmaya başladığı şeklinde yorumlar.

- BİR kadına verebileceğiniz en iyi hediye zamanınızdır. Pahalı hediyeler satın alabilirsiniz ama onu sizden çalarsanız, pahalı hediyeler onun için pek bir şey ifade etmez.

Onun sevgi göstergesi zamanınızdır.

- AŞK ile aşık olmak arasında fark vardır.

Seni sevmek onun kişisel tercihidir, sana aşık olmak ona ne kadar iyi davrandığına ve onu ne kadar heyecanlandırdığına bağlıdır.

- ONU sevdiğinizi söylemek başka, ona sevildiğini hissettirmek başka bir şeydir.

- BİR kadın sevdiğinde gerçekten sever.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

En uzun müzik performansı, 5 Eylül 2001'de Almanya'daki bir kilisede başladı ve 2640'ta sona erecek.

Belgelenen en uzun kabızlık vakası 45 gündü.

O tuvaleti mahvettiğini biliyorsun, ama sanırım bir kadın da olabilirdi.

Tavuklar, insan yüzlerini ayırt edebilir ve hatırlayabilir.

Ayrıca, sosyal yapıları içinde farklı bireylerle karmaşık ilişkiler kurabilirler.

Zürafalar günde sadece 10 dakika ila 2 saat arasında uyurlar.

Uyku süreleri genellikle 5-10 dakikalık kısa şekerlemeler şeklindedir.



TESPİTLİ YORUM

@fikri_vegan Twitter'da 17-18 yaşındaki kadınlar yaşadıkları dünyanın farkında. Kadın hareketine, veganlığa duyarlı ve dünyaya daha kapsayıcı bir yerden bakıyorlar.

17-18 yaşındaki erkekler ise kadın fotoğraflarının altına teknik direktör gifleri atarak anlaşabiliyor şu an sadece.



GÜLÜ YORUM

Yeğenim (7), parkta oynarken ablamı bulamayınca etraftakilere "Polisi arayın annem koyboldu" demiş. Çocuktaki özgüvene bak, asla kaybolanın kendisi olduğu ihtimali aklına gelmiyor, annesi için endişeli...