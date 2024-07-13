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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Aşkına karşılık alamayanların tepkileri
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 13 Temmuz 2024

Aşkına karşılık alamayanların tepkileri

COOL TEPKİ: Zaten sevmiyodum ki öylesine takılıyodum.
REALİST TEPKİ: Zorla güzellik olmaz, napalım önümüzdeki maçlara bakıcaz.
DUYGUSAL TEPKİ: Hayır, ben onsuz yaşayamam, olamaz, imkansız...
YEŞİLÇAM TEPKİ: Nayırr nolamazz yalann söylüyorsunnn...
SÜRREALİST TEPKİ: Senin duyguların karışık, ne hissettiğini bilmiyorsun, bence bu konuyu sonra konuşalım.
NARSİST TEPKİ: Nasıl ya, beni sevmemek mümkün mü??!!
EGOİST TEPKİ: Senin ben var ya....!
POZİTİF TEPKİ: Gencim, güzelim, daha iyisini bulurum.
AKTİVİST TEPKİ: Dünyada bu kadar problem varken, aşık olmak çok zor zaten.
MATERYALİST TEPKİ: Boşver yaa...
Doğum günüydü, sevgililer günü, tanışma günü, vs. iyi oldu ya.
ARABESK TEPKİ: Ya benimsin ya kara toprağın!
VANDALİST TEPKİ: Çare yok, kaçıracaz artık!
MELANKOLİK TEPKİ: Kimse beni sevmiyor, aşık olduğum biri vardı, o da sevmedi, hayattan bıktım, elveda zalim dünya...
YAPIŞKAN TEPKİ: Biraz daha düşün yhaa, hemen karar verme benjeeee...
UMUTLU TEPKİ: Arkadaş kalalım... Bunun aşamaları vardır. Son kurşununuzu atarken dikkatsiz davranırsınız.
Olacağı varsa olmaz.
İyi peki sen nasıl istersen. (Teslim oluş)
Ne yani, son kez soruyorum bak ciddi misin... (Yavaş yavaş öfkelenme)
İyi be ne halin varsa gör. (Kuyruğu dik tutma uğraşları)
Ama bak çok mutlu olabilirdik. (Bir atımlık barutun sonu)
Olan bana olacak, sen mutlu olacaksın daima. (Geleceğe bakış, Küçük Emrah felsefesi.)
İnşaaaallah sürünürsün. (Beddular son zamanda meşhur oldu.)

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Çamaşır makinesi çorapları gerçekten "yiyebilir".
Makine çalışırken çoraplar, tambur ve dış kaplama arasına sıkışabilir ve kaybolabilir.
Ortalama bir yatakta, bir milyon toz akarının yaşadığı tahmin edilmektedir.
Ama endişelenmeyin, çoğu zararsızdır!
Ortalama bir kişi, hayatı boyunca yaklaşık 13.000 saatini çamaşır yıkamak ve katlamakla geçirir. Bu, yaklaşık bir buçuk yıl eder!

TESPİTLİ YORUM
@mert1080p Boy kilo endeksine göre 20 kilo vermem gerekiyor. 40 cm uzarım daha kolay 20 kilo ne.

GÜLÜ YORUM
@sonat_isik.
Arkadaşımın oğlu yeni doğacak kardeşini kıskandığı için ağlıyordu. "Ama şöyle düşün ilerde sana bi şey olsa en uyumlu organ donörü o olacak" dedim.
Beş saniye durup dehşete düşmüş halde ağlamaya devam etti.
Başak burçları kimseyi teselli etmesin. Toplum istediğimiz seviyede değil.

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