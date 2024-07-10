DÜĞÜN yapmak başlı başına büyük bir mantık hatası bence, ama herkesin görüşüne de saygım var.

Bu mantık hatalarından en büyüğü ise bence, neredeyse her düğünde çalınan ve söylenen; "Caney caney caney, işte meydaney" şarkısı ve bu şarkı söylenirken insanların hunharca halay çekmesidir. Tamamen acıklı bir hikayeyi anlatan bu şarkının sözlerinden bir kısmına bakarsak;

Caney caney caney İşte meydaney İyi günün dostu Nerdesin haney nerdesin haney...

Bunu yaparken çok ciddi bir surat ifadesiyle halay çekilmesi... Ulan arkada davul zurna çalıyor, sen niye az önce atomu parçalamış da gelmiş gibi davranıyorsun?

Bir de bunun en son moda örneği Ankara'nın bağları.

İp attım ucu kaldı da tarakta gücü kaldı.

Ben sevdim eller aldı da içimde acı kaldı.

EĞLENMEK amacıyla yapılan düğün organizasyonunda herkesin hatır sebebiyle istemsizce dans etmesi en büyük mantık hatası...

GELİN ve damat dışındaki insanların aşırı mutlu olmaları, buna karşın gelin ve damatın aşırı gergin olması... Belli ki düğün gelin ile damat için değil. Onlar dışındaki herkes için.

DÜĞÜNDE oturma düzenini beğenmeyip, en mutlu(!) günlerinde gelin ve damada trip atan akraba, daha sonra kesinlikle eline geçmeyecek fotoğrafları gelin ve damat ile çekinmek için birbirlerini ezen davetliler...

"NİKAH Masası" adlı şarkının çalınması... "Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum senin..."

"SEVENLERİ sevdiğine vermediler" diye şarkı çalarken hoplaya zıplaya oynanmasıdır.

ZERRE oynama kabiliyeti olmadığı halde pistten hiç çıkmayan, bununla da yetinmeyip, milleti kolundan tutup zorla oynamaya çıkartan gelin dayısı...

KUŞKUSUZ KI en büyüğü, senin düğününe senin tanımadığın ya da hatırlamadığın onlarca insan gelmesidir.

KOCAMAN maket pastayı size verilen kılıçla kesmek. Bildiğin kılıç yahu.

KRAVATI göbeğine bağlayıp dağıtan amcalar, dayılar... O coşku, o mutluluk, o dağıtmışlığın zerre kadar umurlarında olmayışını anlayamıyorum.

GELİN kardeşinin, durmadan pistin ortasında Coca Cola gibi dolaşması...

İLERLEYEN saatlerde yüksek topukların çıkartılıp halaya yalınayak devam etmek...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Kutup ayılarının kürkleri aslında beyaz değil, şeffaftır. Kürkleri, ışığı yansıtarak beyaz görünür ve bu da onların çevrelerinde kamufle olmalarını sağlar.

2008 yılında Florida'da 13 yaşında bir çocuk okulda aşırı gaz çıkardığı gerekçesiyle tutuklandı.



TESPİTLİ YORUM

@oqshnysl1 Erkek adam dediğin, sakal tıraşı olurken Hayko Cepkin modelinden tut, Hitler bıyığına kadar olunabilecek her türlü traşı olup, annesine, kardeşlerine nasıl olmuş demeden o traşı bitirmez.



GÜLÜ YORUM

@nazbircann Yaklaşık 3 ay önce kızlarıma suluk aldım.

Bugün kocam diyor ki "Bunları artık yıka, mikrop filan olmasın.

Sulukların günlük yıkanması dışında bir sorun yok.. Ben artık baba olmak istiyorum ya, durup durup 3 ay sonra ortaya bir laf atmak istiyorum..."