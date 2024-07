Fiziksel olarak ne kadar güçlülerse, duygusal açıdan o kadar yumuşaklar.

Sana asla söylemeyecektir ama büyük ihtimalle seni senden daha çok seviyordur.

Erkek egosuyla sana asla kavga ettikten sonra seni terk edeceğinden çok korktuğunu söylemez.

Tüm erkekler seks sevmez. Tüm erkekler her zaman seks istemez. Tüm erkekler tacizci değildir. Tüm erkekler aldatıcı değildir.

Tüm erkekler kızları zevk için kullanmaz. Tüm erkekler kadın düşmanı değildir.

Erkekler öfkelenince susarlar, çünkü sevdiklerini sözleriyle incitmek istemezler.

Erkekler dünyada Hulk'tur, ancak anneleri ve eşlerinin önünde, sevgi, ilgi ve şımartılma isteyen bir bebek olurlar. Bir erkeğin kontrol edilmekten mutlu olduğu tek iki kadındır.

Ya sana romantik olarak ilgi duyuyordur ya da duymuyordur. Arada bir şey yoktur. O bir erkek, kadın değil.

Yalnızken ağladığını sana söylemeyecek, çoğu zaman. Sana her zaman ağlamadığını söyleyecek, ama yalan söylediğini bil.

Bir erkek kadınlarla flört edebilir, hatta onları süzebilir ama onun için o kadınlar hiçbir şey ifade etmez, onları çok çabuk unutur.

Erkekler yüze, vücuda, saça ilgi duyarlar ama her zaman daha derin özelliklere aşık olurlar.

Bir erkek aşık olduğunda bunu nasıl saklayacağını bilemez. Bu çok belli oluyor.

Tüm erkekler yalan söyler, ancak çoğu kesinlikle normal şeyleri örtbas etmek için yalan söyler. Çoğu erkek başka bir kız arkadaşını sakladığı için yalan söylemez, bu kardeşlerle maç izlemek kadar küçük bir şey olabilir.

Erkekler arkadaşlıklara kadınlardan daha fazla önem veriyorlar.

Erkekler ailevi varlıklardan ayrı sosyal varlıklardır, kadınlar ise toplumun genelini düşünmektense yakın aileleriyle daha çok ilgilenirler.

Bir erkek, yalnızca kadından emin olmadığında ailesiyle onun için savaşamaz.

Bir erkek, hayatının geri kalanını kadınıyla geçirmek istediğinden tamamen emin olduğunda, onun için dünyayla bile savaşabilir.

DEVAMI YARIN



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, okçuluk, yelken, eskrim ve tabanca veya tüfek atış kurslarını tamamlayan öğrencilere "korsan sertifikası" sunmaktadır.

Kraliyet kadınları, çocuğun gerçekten kraliyet kadınının rahminden çıktığını kanıtlamak için izleyicilerin önünde doğum yaparlardı.



TESPİTLİ YORUM

@hey_kelimsi Bi grup manyak diyetisyen tarafından kaçırılıp bitkisel işkenceye maruz kalmam lazm. böyle sabah aç karnına 2 bardak sıcak su içirceklr acıktım dediğimde ağzıma brokoliyle vurcaklar yapmayın yeter diycem yetmez diyip karnabahar fırlatcaklar kafama. başka türlü zayıflma şansım yok



GÜLÜ YORUM

@alicanteee Elon Musk beynime çipi takıyor, laptopunu açıyor çaaat bütün bilgiler ekranda.

Söğütlüçeşme metrobüs durağında kapının denk geldiği yerler, tüm pokemon isimleri özellikleri, Yılan Hikayesi Kürşat metro sahnesi, Fiat Doblo yan sanayi ayna fiyatı hepsi hızlı hızlı akıyor ekranda.