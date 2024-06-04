EN etkili dahiyane metot "Ölümü gör" diye istenilen şeyi ifade etmektir.

İKİ gözüm önüme aksın ki. Henüz iki gözünün önüne akması görülmemiştir.

"LA oolum, sen bana güvenmiyon mu?

Kardeşine?'' gibi bir duygu sömürümsü soru kalıbının da yer aldığı yöntemler. Çok gider bak bu yöntem.

"SÜTÜMÜ helal etmem" annelerin en büyük silahlarından biridir. Ondan sonraki ise "Geliyor terlik" cümlesidir.

"KAYNIMDA da var."' Birisinde mutlaka vardır ve memnundur. Bu da kayın oluyor genelde.

YAPMAYANI, söylemeyeni, kaçanı, gelmeyeni vb. yüzde 100 çalışıyor.

"ABİ bunun garantisi benim". Genelde esnaflarımızın malzemenin ne kadar iyi olduğunu anlatan cümlesidir.

"AYNISINDAN ben de kullanıyorum, valla aynısı bende var, aynısından ben de giyiyorum". Esnaf satış ikna stratejisi.

"ALLAH aşkına" ve "Bak Allah'ın adını verdim" cümlesiyle başlayan ikna cümlesi en hassas noktamızdan girer.

"ŞEREFSİZİM bak".

Dillerimize plesenk olan bu ikna yöntemi genellikle şerefsiz diye bitiyor!

"KÜSERİM bak" kızların başardığı eylemdir.

Bu sayede hem tehdit hem de iknayı aynı anda becerebiliyorlar.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Elon Musk, süper kahramanların ve çizgi romanların büyük bir hayranıdır ve oğluna X-Men Profesörü Charles Xavier'in ikonik karakterinden sonra Xavier adını vermiştir.

Portakalın kaygıyı azaltmaya yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Bu yüzden doktorlar işe gitmeden önce portakal yemeyi tavsiye ediyor.

Akciğer kapasitesi, kulak boyutu ve orta parmak uzunluğuna sahip birine aşık olma olasılığınız daha yüksektir.

Ortalama bir erkek günde yaklaşık 43 dakikasını 10 farklı kadına bakarak geçiriyor.

Aztek İmparatoru Montezuma, 600 kadından oluşan haremini ziyaret etmeden önce erkekliğini artırmak için günde 50 fincan çikolata içiyordu.



TESPİTLİ YORUM

@rumuzaskbocegi Bugün itibariyle "Kanka ben gelemiyorum hava çok sıcak" mevsimim başlamıştır.

4 ay boyunca hayati önem taşıyan durumlar haricinde evde durulacaktır...



GÜLÜ YORUM

@babytilki Babam kaldıkları yeri gösterdiği ve oraya nasıl gelebileceğimizi anlattığı 3-4 video atmış.

Denize kadar yürüdüğü 3 dakikalık bi video daha atmış. Onda da "Bi şeyler anlatıyodur" diye baştan sona izledim ama hiç konuşmuyor sadece garç gurç yürüyor sanat filmi gibi!