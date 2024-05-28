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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Başarısız bir ilişkiden sonra öğrendiğiniz dersler nelerdir?
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 28 Mayıs 2024

Başarısız bir ilişkiden sonra öğrendiğiniz dersler nelerdir?

ASLA kimseyi kaide üzerine koymayın.
İnsanları bir kaide üzerine koyarsanız, sanki onların altındaymışsınız gibi davranmaya başlarlarsa şaşırmayın.
HİÇ kimse senin için çok meşgul değil. İnsanlar gerçekten görmek istedikleri kişilere zaman ayırmanın yollarını buluyorlar.
KİMLİĞİNİZİ asla kimse yüzünden kaybetmeyin. Eğer seni sen olduğun için sevemezlerse, bırak gitsinler.
KÖTÜ bir ilişki yaşamaktansa bekar olmak daha iyidir. Siz onun için her şeyi yaparken, hiçbir şey yapmayan biriyle birlikte olmayın.
HİÇBİR zaman ilişkilerde acele etmeyin.
İyi şeyler zaman alır.
ASLA sevginin ve şefkatin peşinden gitmeyin.
Partneriniz tarafından özgürce sevgi ve saygı verilmiyorsa, sahip olmaya değmez.
"İŞE yaraması" için sessiz olmanızı veya kendinizin daha sulandırılmış bir versiyonu olmanızı gerektiren herhangi bir ilişki, sizin için doğru ilişki değildir.
BİRİSİ hakkında ne hissettiğinize odaklanmak yerine, onun size nasıl hissettirdiğine daha fazla dikkat edin.
PARTNERİNİZİ hafife almayın. Onlara saygıyla davranın, onları önemseyin ve onları her gün çok sevin.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Uyurken, televizyon izlerken yaktığınızdan daha fazla kalori yakarsınız.
Sabahları uyanma konusunda kafein değil elmalar daha etkilidir.
İnciler sirkede erir.
Diş hekimleri, sifondan kaynaklanan havadaki partikülleri önlemek için diş fırçasının tuvaletten en az altı (6) feet uzakta tutulmasını önermektedir.
Charlie Chaplin fahri Oscar'ını aldığında, 12 dakika boyunca ayakta alkışlanarak Oscar tarihinin en uzun alkışı aldı.
Yeni doğmuş bir bebeğin vücudunda yalnızca bir bardak kan bulunur.
Samsung Korece'de '3 yıldız' anlamına geliyor.

TESPİTLİ YORUM
@SUATERCE
Yaşadıklarımdan öğrendiğim en önemli şeylerden biri de; köpürmüyorsa şampuan değil saç kremidir.

GÜLÜ YORUM
@mellatonina Dün brokoli bugün kabak pişirdim.
Kocam bana "Öfkelendiğin bir şey varsa konuşarak halledebiliriz böyle yapmana gerek yok" dedi.
****
@dilanname Bugün yoga vardı. Hoca "Şimdi karnımızı içimize ekiyoruz" dedi, çektim.
Yanıma geldi karnımı elledi, dedi ki "şimdi karnımızı içimize çekiyoruz."

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