GENÇ bir çocuk her gün bankaya 100 dolar koyuyor. Bir gün bankanın patronu bunu fark eder ve sorar: Hey dostum, neden buraya her gün 100 dolar düşürüyorsun?

Çocuk, "Ofisinizde konuşabilir miyiz" diye sorar. Patron "Evet" der ve ofisine giderler. Daha sonra çocuklar fasulyeleri dökerler ve "Her gün yeni biriyle sağ gözümü öpebileceğime dair iddiaya giriyorum" der.

Patron güler ve "Bunu yapmanın hiçbir yolu yok" der. Çocuk sırıtır;

"Bahse var mısın?" diye sorar. Müdür kabul eder ve çocuk göz açıp kapayıncaya kadar takma gözünü çıkarır ve öper.

Patron kendini aptal gibi hisseder ve ona 100 dolar verir. Ama onu geri kazanmak ister ve çocukla bir kez daha iddiaya girmek ister. Çocuk "Tamam ama bir değişiklikle" der. Kırmızı iç çamaşırı giydiğine eminim. Eğer yanılıyorsam, sana 100 dolarını artı 100 dolarını da geri veririm. Onun çok akıllı olduğunu düşünen patron da aynı fikirdedir.

Çocuk "Ama önce bunu resmileştirmek için 10 tanığa ihtiyacımız var" der.

Patron ekibini toplar ve pantolonunu çıkardıktan sonra 100 dolar kazandığı için büyük gurur duyar.

Daha sonra çocuğun para kaybettiği için gülümsediğini fark eder.

Kafası karışmış halde, "Paranı kaybettiğin için neden bu kadar mutlusun?" diye sorar.

Çocuk sırıtarak, "Senin pantolonunu ne kadar hızlı indirebileceğim konusunda ekibinle iddiaya girdim" der.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Alaycılığı iyi anlayan insanlar genellikle insanların ZİHNİNİ okumada iyidirler.

Görmezden gelindiğini hissetmek, yaralanmayla aynı kimyasal etkiyi yaratır.

Vücudumuzda çoğu zaman negatif olmanıza neden olan bir gen vardır.

En iyi tavsiyeyi veren kişi genellikle en çok sorunu olan kişilerdir.

Komedyen ve komik insanlar diğerlerine göre daha depresiftir.

Birisi mutluluktan ağladığında ilk gözyaşı damlası sağ gözden gelir.

Acı gözyaşları sol gözden geliyor.

TESPİTLİ YORUM

@ozturkefendi_ Küçük kardeş olmak cidden çok zor. Oğlum (4) 1 yaşındaki kardeşini kucaklamış koşa koşa salonun ortasına fırlattı. Neymiş, fırına dokunuyormuş.

Çocuk fırına dokunsa daha az zarar görürdü.

Ayrıca fırın çalışmıyor.

GülüYorum

@drcoskunumit Kapadokya'daki baloncuları herkes bilir.

Fiyatı kişi başı 200 Euro. "Çok pahalı benim gücüm yetmez" deyince görevli, "Doktor bey bazen müşteri az oluyor balon sepeti rüzgardan sallanmasın diye kum torbası koyuyoruz. Kum torbası yerine sizi bindirir para almayız" dedi.

Çok sevindim.