FİNANS ya da politik sektörlerde çalışan erkekler, akranlarına kıyasla romantik ilişkilerde daha fazla yalan söyleme ve aldatma eğiliminde oluyor.

ERKEKLERİN kadın partnerlerini dinlemek için günde yalnızca 6 dakika sabrı vardır. Onun dışında vakit ayırmak istemezler.

ERKEKLER gergin olduklarında veya rahatsızlık hissettiklerinde yüzlerine dokunurlar. Gözaltından bakarlar. Kadınlar ise boyunlarına veya saçlarına dokunur veya kıyafetleriyle ve takılarıyla oynarlar.

ÖZELLİKLE erkekler, partnerlerinin başarısı daha yüksek olduğunda, kendileri veya ilişkileri hakkında daha kötü hissetme eğilimi gösterebilirler.

ERKEKLER ve kadınlar depresyonda farklı davranışlar sergilerler.

Depresyondayken kadınların kendilerini suçlu hissetme, daha fazla uyuma, fazla yemek yeme, kilo alma ve görünüşlerini ihmal etme olasılıkları daha yüksektir.

Öte yandan erkekler depresif belirtilerle baş edebilmek için kaçışçı davranışlara yönelme eğilimindedir.

PARTNERİNİ aldatan erkeklerin IQ'su daha düşüktür.

ŞİDDETİ ve saldırganlığı kontrol eden beyin yapıları kadınlarda erkeklerden daha büyüktür.

PSİKOLOJİYE göre erkekler ilişkilerde kadınlara göre çok daha huysuzdur.

ORTALAMA bir insan iş arkadaşlarına, patronuna veya partnerine günde 6 kez yalan söyler. Kadınlar ise bunu günde sadece 3 kez yapıyor.

ERKEKLERİN uzun açık saçlı kadınlara yardım etme olasılığı daha yüksektir.

ÖFKESİNİ ifade eden erkeklerin akranlarını etkileme olasılığı daha yüksekken, kadınlarda bunun tersi geçerli.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

VERA Czermak, 1978'de kocasının kendisini aldattığını öğrendiğinde çılgına döndü.

İhanete uğradığını hissederek kocasını öldürmeyi düşündü ama bunun yerine kendi canına kıymaya karar verdi. Kelimelerle anlatılamayacak kadar perişan haldeydi ve mutlu olabileceği bir hayat göremiyordu.

Yaşadığı üçüncü kattaki balkona çıktı ve ölüme atladı. Şans eseri Vera sokakta yürürken kocası üzerine düştü.

Karısının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden eşinin desteğiyle düşmeden kurtuldu.



GÜLÜ YORUM

@tokatprensi KEDİM 2 yaşında henüz çiftleşme isteği belirtisi göremedik.

Veterinere götürdüm "Bunun üstüne fazla gitmeyin libidosu düşük.

Eğer öyle bir şeye kalkışacaksanız tecrübeli dişi kedi bulun" diyor. Ne bu şimdi nerede bulacam ben tecrübeli dişi kediyi, ışıklarda mı acaba?



TESPİTLİ YORUM

@simerazzi Bu kadar çok "Tarihe tanıklık etmek" zorunda değildik ya.

Biraz da bizden sonraki nesiller şok yaşasaydı Bazı konularda.

ÇOK ÜSTÜMÜZE GELİNDİ...