İstanbul trafiği

KARGALAR kahvaltı etmeden uyanmak:

STANDART bir işte çalışıyorsanız dünyanın her yerinde erken uyanmak zorundasınız.

Ancak İstanbul'da sabah trafiğini ve yoğunluğunu hesaba katarak birkaç tık daha erken uyanırsın. Mesela mesain 9'da başlıyor ama mesaiye yetişmek için 7'de yollara düşmüş olman gerekiyor.

REKORDAN rekora koşan yakıt harcaması:

ARABALARIN kataloglarında şehir içi şu kadar litre yakar, şehir dışında da şu kadar diye veriler görürsünüz.

Ancak bu verileri bazen ikiyle üçle çarpmak zorundasınız İstanbul trafiğindeyseniz.

Dur-kalk yapmaktan afedersiniz anası ağlayan motor da cabası.

DEBRİYAJA basmaktan sol bacak kası yapmak:

ARACINIZ düz vitesse şanssızsın. Meşhur dur kalklarda debriyaja basmaktan Roberto Carlos baldırlarına sahip öolabilirsin.

NAVİGASYON programlarına bakmadan yola çıkamamak:

GERÇI yola çıkınca da gidemiyorsun ama neyse.

BİR saatte Mecidiyeköy'den Mecidiyeköy'e gidememek:

VAR böyle bir şey.

İŞİN bittiği halde trafik rahatlayana kadar mal mal beklemek.

EMNİYET şeridini babasının malıymış gibi kullanan şehir magandalarıyla cebelleşmek.

SİNYAL vermek, yavaşlamak gibi yetişkin bir şempanzenin bile uygulayabileceği basit eylemleri yapamayan on binlerce kişiyle yan yana araç kullanmak.

A NOKTASINDAN B noktasına gidecekseniz bir gün öncesinden nereden gideceğini hesaplamak.

TRAFİK yüzünden zaten az sayıda seferi ve rezil hizmeti olan otobüslerin gecikmesi.

İSTEDİĞİN zaman evine, sevdiklerine, ailene ulaşamamak.

Trafik yüzünden sürekli bir şeyler ertelemek...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

MİLYONLARIN her gün saatlerini geçirdiği bir platform olan YouTube, aslında çok farklı bir amaç için tasarlanmış!

Kurucusu Steve Chen, YouTube'un 2005'te Sevgililer Günü'nde başlatıldığını ve kuruluş amacının insanların videolarını paylaşarak aradıkları özelliklerde bir eş bulup birbirleriyle flört etmeleri olduğunu söyledi.



TESPİTLİ YORUM

@yokbezey NIŞANLIYA telefon aldırma modası diye bir şey var.

Nişanlanan herkesin birkaç gün sonra telefonu değişiyor.



ALKIŞLIYORUM

@losttblr 12-13 yaşlarında babamın paketinden gizlice sigara çalardım.

Babam anlamış anneme durumu bildirmiş. 'Sen söyle hanım ben söylersem çocuk kırılır, üzülür, korkar' demiş.

Annem 'Sen merak etme ben hallederim' demiş. Sonra annem beni çamaşır makinesinin hortumu ile dövmüştü.