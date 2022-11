Devir değişti, yalanlar da...

Telefon şarjdaydı kanka ya aradığını duymamışım."

Meali: YA o zaman hiç konuşasım yoktu seninle. O yüzden bakmadım telefona.

Mailiniz gelmedi ki ama. Aaa şimdi geldi. Bakıyorum hemen, ona göre dönüş yapacağım size."

Meali: ZAMAN kazanmaya çalışıyorum işte. Görmemiş gibi yapıyordum.

Yok kanka ya, oyun oynamıyorum. Mesaj gelmişti ona bakıyorum."

Meali: İKİ dakika bi şu oyun oynatmadın sen de yaa!

"Biz burada kocaman bir aileyiz."

Meali: EN çok seni çalıştırcaz.

Yüzüne gülüp arkandan kuyunu kazıcaz.

"Sistem gitti, sizi bir süre bekleteceğim."

Meali: BEKLEYİN pis fakirler!

"İyi derecede İngilizce biliyorum."

Meali: ARE you kola?

"Kullanım şartlarını okudum kabul ediyorum."

Meali: GEÇ, geç, geç, yükle!

Neden yüklenmiyor bu? He şunu işaretlememişim.

Tamam, yükle!

"Telefonu değiştirdim.

O yüzden numaran kayıtlı değil bende ya."

Meali: SİLDİM oğlum sildim seni hala neden soruyorsun?

"Kol bozuk."

Meali: HAYVAN gibi oyun yapıyonuz yaa!

"Şeytana uydum." Meali:

İŞLEDİĞİM tüm suçu, günahı başkalarına yükleyecek kadar sorumsuz biriyim.

Böylece her türlü pislikten yırtabileceğimi düşünüyorum.

"Araba iki dakika burada kalsın, hemen geliyorum ben."

Meali: AKŞAMA çekerim ben onu.

"Trafik vardı ya o yüzden geç kaldım."

Meali: EVDEN geç çıktım işte yaa.

"Bi' yerden ödeme bekliyorum. Ödeme yapılsın, vericem paranı."

Meali: NAH veririm!

"Çok beğendim canım, şahane olmuş."

Meali: AYIP olmasın işte.

"Yok yaa ben de yeni gelmiştim zaten."

Meali: SAATLERDİR sizi bekliyorum ama erken gelip bekleyen ezik gibi görünmek istemiyorum.

"Format atmak lazım. Yoksa düzelmez bu."

Meali: BİLGİSAYARDAN anlamıyorum ben.

"Ya ben de tam şimdi seni arayacaktım."

Meali: SEN aramasan 30 sene boyunca aklıma gelmezdin.

"Telefonun alarmı çalmadı."

Meali: ERTELEDİM ama hatırlamıyormuş gibi yapıyorum.





LÜZUMSUZ BİLGİLER

JAPON evliliklerinde, aile bütçesini kadınlar kontrol ediyor ve kocalarına maaşlarından aylık ödeme yapıyorlar!

Kocaları ise, Japonya'da "okozukai" olarak bilinen bu ödemeyi hobileri, eğlence ve telefon faturalarını ödemek için kullanıyor.

Okozukai'nin değeri çoğu zaman kocalarının aldığı maaşının yüzde 10'u kadar oluyor.



TESPİTLİ YORUM

@hazOrg:

30 YAŞINDA insanları kocaman insan sanırdım şimdi kendime bakıyorum küçücük biriyim.



ALKIŞLIYORUM

KIRMIZIDA geçtiği için az kalsın beni ezen bir arabanın arkasından, el hareketi yaparak bağırdım.

Adam durdu indi ve "Bu polis arabası, görmüyor musun anteni?" dedi. Ben de "Polis olduğunu Azrail'e de söyle de, ezilirsek canımızı almasın" dedim. Güldü, "Haklısın" dedi. Özür diledi. Sonra bir de çay ısmarladı gitti.