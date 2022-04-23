İcat edilmesi beklenenler

HALA icat edilmeyen ama icat edilmesini beklediğimiz bazı şeyler vardır. Bir araştırdık bakalım ortaya mizahi yönden neler icat edilmesi gerekiyormuş.

İÇİNDEKİNİ küflendirmeyen tabak, tencere. öğrenci evleri için...

BOZULMAYAN sifon.

KADINLARIN söylediklerini tercüme ederek aslında ne demek istediklerini söyleyen alet.

İSTEDİĞİN her kızı elde edebilmeni sağlayan parfüm.

AKILLI ev çözümü olarak mekanlarda kullanılabilir ctrl f tuşu basıyosun, çorabımın teki yazıyosun, buluyo dağınık insanların maksimum verimle yaşayabilmesi için şahane.

SABAH uyanıldığında insan bünyesinden ister istemez çıkan o kalın ve borumsu sesi şipşak önleyici bir boğaz spreyi.

AYAKKABI bağlayacağı.

YOLDA acil makyaj yapma, kaçan külotlu çorabı değiştirme ya da çok acil kısa aktivitelerin yapılabilmesi için sokaklara konulacak tek kişilik küçük kabinler.

KENDİNİ ısıtan yemek.

KENDİ kendini toplayan oda ve kendi kendini yıkayan, kurutan, katlayan çamaşırlar.

EVDE kaybedilen eşyaları bulmak için arama motoru.

DARACIK park alanlarına bile problemsiz, kolayca park yapabilmek için ,tekerlikleri 360 derece dönebilen bir araç teker sistemi.

"IŞINLANMA aleti" hop burda, hop italya'da...

Mesela öğlen tatilinde İtalya'ya makarna yemeye gitmek...

DÜŞÜNCEYLE çalışan sözlük.

DÜŞÜNDÜĞÜNÜ yazan klavye; niye konuşmakla uğraşalım ki...

FAZLA kilosu olan birinin kilolarını zayıf birine vermesini sağlıyacak makina...

ÜSTÜNDEKİ tuşlar ile miktarı belirledikten sonra tek bir düğmeyle girilen miktar kadar para üreten cüzdan.

BANYODAN duştan çıktıktan sonra direkt kurumanızı sağlayacak bi' alet. böyle havluydu bornozdu uğraşmayalım hiç. oh ne güzel pratiklik.

SICAKLIĞA duyarlı pencere kapatma aleti.

OMUZDAN tutup salayan çalar saat.

RÜYANIN en güzel bölümünde çalıp sizi yerinizden zıplatmayacak, onun yerine rüyanızın bitmesini bekleyecek kurmalı çalar saat... Üzerinde tavuk ve civciv figürü olması ayrı bir nostalji katacaktır bu güzel icada...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Yapılan araştırmaya göre Şişli, Türkiye'deki en gelişmiş ilçe oldu. En gelişmiş ilçeler sıralamasının 10'unda İstanbul'dan 7, Ankara'dan 2, Bursa'dan 1 ilçe var.



TESPİTLİ YORUM

@ErcanErcoyeni Nevresim takımını değiştirmek için gereken süre: 10 dakika

Nevresim takımını değiştirmeye psikolojik olarak hazırlanmak için gereken süre: 4 gün



NE KADAR OLDU?

Çanakkale'de sarhoş vatandaş, Truva atının üzerine çıkarak atı İstanbul'a sürmeye çalışalı 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

EVDE epilasyon aletinin rutin marifetlerinden yararlanmaktayım ve eş zamanlı olarak da annemin rutin nasihat öfkelerini dinlemekteyim.

Annem bir süre bağırarak gezindikten sonra sözlerini şu özlü cümle ile bitiriyor. "Kısacası kızım, bacağını alacağına biraz sorumluluk al!"